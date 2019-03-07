北市復興高中內訌 議員批教育局怠惰

2019-03-07 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市復興高中校長鄭雅芬連任案爆發爭議，遭台北市議員張斯綱今日批教育局怠惰，造成復興高中校園內訌。

面對鄭雅芬尋求連任，復興高中校內教師會贊成、家長會反對，而家長會外還有一群家長支持校長連任，亦分成兩派。今天上午教師會先在校門口呼籲教師、教育局支持鄭雅芬連任，9點後換家長舉布條抗議，一群家長主張支持校長連任，要教育局「硬起來」，另一群則批評鄭雅芬曾主導罷免105學年度家長會長邵明慧，要求教育局不要讓她連任，雙方幾度爆發口角互嗆，最後還出現肢體拉扯，有賴員警與校方人員介入才化解衝突。

張斯綱指出，他接獲多位復興高中家長陳情，校長連任遴選卻發生校內教師會贊成、家長會反對的情形，台北市教育局難辭其咎，未能在第一時間有效調解雙方歧見，不僅牽動校務推動的穩定，也影響學生受教權益。

張斯綱說，雖然教育局2月底已召開高級中等學校校長遴選委員會，認為教師會、家長會兩會對現任校長治校狀況評價差距太大，決議將由2名學者專家到校訪查之後再投票，但是雙方早已存有嫌隙，為時已晚，只造成對立持續擴大、蔓延。

張斯綱批評，教育局深知該校校園內部矛盾叢生，卻放任事態發展，最終導致復興高中教師會、家長會先後於3月7日上午於該校召開記者會，各執一詞、爭論不休。嚴重損害校園和諧、學校形象。作為主管機關，教育局應儘速站在穩定教學的立場，稟持客觀、公正之原則強力介入，還給校園平和的求學環境。