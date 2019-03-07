全國首創「台中學」 大學也加入高中開選修課

2019-03-07 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



十二年一貫的108課綱即將上路，新課綱強調「三面九項」核心素養，學生學習雖然多元，也越來越辛苦。

台中市全國首創的「優遊台中學」跨校選修邁入第3年，今年加入大學參與開課，也預先開放第一屆新課綱的國三生選修。

教育局指出，從第1年僅9校、9門課，到今年已有29校、共開設76門課，公、私立高中都參與。以107年度下學期為例，有51校、674名學生報名「台中學」，有41人同時選修好幾堂課，累積達18小時，局長楊振昇今天親自頒發證書。

忠明高中陳若然說，一開始報名「台中學」課程只想拿證書，增加學習經歷，一直到參加靜宜大學主播營課程，在一天的時間內，訓練口齒清晰、講話速度、語調高低、自己寫稿、進棚當主播即席演講，非常震撼，從此以後對「台中學」課程欲罷不能。

新社高中吳樅晧是跨校參加龍津高中的「海洋資源大搜索」、明道中學「轉出你的重力波」，兩堂課都從生活出發，探索生物、理解物理知識，實際應用和坐在教室聽課感受不一樣。

吳樅晧也有報名逢甲大學的「社會創新與社會企業課程」，他的收穫是創新思考模式，鼓勵學弟、妹雖然是假日上課，絕對不會後悔。

目前加入「台中學」開課的大學有東海、靜宜、逢甲、亞洲、勤益、中臺、弘光、嶺東8所大專院校；公、私立高中21校，報名學生開放中彰投苗4縣市，教育局說，這也是一種「區域平台的學習分享」。

忠明高中教務主任陳建銘說，「台中學」假日上課，對老師、學生也是挑戰，等於整個禮拜不能休息，學生要錯開補習時間。108課綱國中增加「生活科技領域」，包含木作、金工、琉璃…老師也要學第二專長，才能激發學生創意，這學期就針對國三開「木作體驗」，感受實作樂趣。

陳建銘指出，新課綱強調「三面九項」核心素養，要強化學生學習歷程、方法和策略，已跳脫傳統「我教你聽」或「我說你學」，老師教學腳步要調整、師生教學相長。