北捷將破百億人次 幸運兒可免費搭乘1年

2019-03-07 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運通車至今23年，累積運量人次即將突破100億；北捷公司今天由北捷總經理顏邦傑、市府副發言人黃瀞瑩公布百億人次慶祝活動，其中最大獎將落在第100億人次的旅客，除享有1年免費搭捷運外，還能獲得市價超過3萬元的筆記型電腦1台，另外還有預測百億人次出現車站等抽獎活動、音樂會、體驗捷運夜間勤務的「夜間觀測站」，而系列活動總計超過450項獎品，獎品總價值超過30萬元。

台北捷運北捷運量累積到昨天為止已有99.46億人次，預計3月底到4月初將能突破100億人次，今天到4月抵舉辦慶祝活動，包含「尋找臺北捷運編號100億」活動，100億幸運兒將享免費搭捷運1年、筆電1台；而100億得主前後各5名乘客則將獲得3個月免費搭乘捷運悠遊卡。

其他還有「100億人次出現站預測」、「五大捷運線應援人氣投票」、「分享應援圖片拉票」等抽獎活動，有機會獲得3個月或1個月免費搭捷運悠遊卡、72小時捷運車票、市長柯文哲簽名百億人次紀念悠遊卡禮盒、Zenfone 5、北投春天酒店雙人住宿券等好禮。

另外，名字內有「百」、「億」、「人」或「次」民眾，或與親朋好友身分證末兩碼相加為「100」，都可上活動官網報名兌換好禮，包含王品集團餐券、KKBOX及KKTV一年份免費會員、誠品禮券、電影票等。

顏邦傑表示，北捷百億人次得來不易，早期每日運量4萬人次，如今成長到每天220萬，台鐵、高鐵、高雄捷運、桃園捷運、淡海輕軌的日運量合計約100萬，還不到北捷一半；未來將結合民眾生活持續精進服務；而他預測百億人次應會出現在人流最多的台北車站或中山站。

媒體則詢問「學姊」黃瀞瑩近來代言多項市府活動，甚至拍微電影宣傳台北杜鵑花季會不會喧賓奪主；黃則回應「應該不會啦」，宣傳與拍片都是較輕鬆的性質，透過宣傳也可進一步了解北市政策與政績；黃也預測百億人次會出現在板南線，因為她都搭板南線上班。

北捷公司也表示，除了抽獎兌獎，慶祝活動還有可體驗行控中心、自動洗車、車輛維修、軌道維修、北投塔臺及觀摩車站夜間作業的「北捷生活夜間觀測站」，明天（8日）早上10時起開放線上報名，限量50人，須年滿20歲。