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「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

新南向又爆學工爭議 教育部撂重話：若違法絕不寬貸

2019-03-07 15:30聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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針對網路流傳東南科技大學利用不當簡報招募實習機構事件，教育部今天指出，為確保學生權益，將持續督導該校校外實習情形，以確保實習課程符合人才培育需求及實習學生權益受到保障。該校雖稱已通知企業撤下簡報，且目前無發生簡報所示情事，但教育部仍嚴正告誡，後續並會繼續加強查核該校所辦理專班的校外實習情形，如查獲有簡報所示的損害學生權益、違反勞動人權情事，將予以嚴懲，絕不寬貸。

教育部表示，東南科大為辦理國際產學專班學生實習機構，於去（107）年5月發文至產業公會，其中檢附「產學合作國際專班產業實習推動計畫」的簡報，論及廠商提供校外實習機會，可減輕原聘僱勞工應支應成本相關事宜。

教育部指出，3月6日獲知後，立即請學校到部說明。經查該校第一屆國際產學專班是於106學年度第2學期招收「觀光休閒與管理學院觀光休閒餐旅學程國際學生產學合作專班」一班，資料顯示該班於107學年度第2學期開始進行產業實習。

針對是否有簡報所示損及學生權益情事，經教育部初步調查，該專班學生目前有25位，於今年3月1日起至實習機構進行校外實習課程，分別為圓山大飯店18名、假日飯店3名、點點心股份有限公司4名，實習課程進行尚未滿1周。

教育部重申，實習是課程學習一部分，實習機構與實習課程內容必須與學生就讀學系所需核心能力相符，後續將要求各大專校院檢視所屬學校外籍生教學及生活輔導狀況，務必於一個月內清查並掌握校內全體外籍生工讀及校外實習課程執行現況，杜絕一切「假留學，真打工」情事。如消極不處理或刻意隱匿，後續如再有不法或不當事件發生，教育部定將嚴懲，絕不寬貸。除扣減獎補助款、招生名額及禁招境外生外，嚴重者列為專案輔導學校。如學校涉犯刑法事由，將移送檢調偵查，並公布學校名單，以維護我國高等教育聲譽及保障來台就學學生權益。

實習教育部南科
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