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台男搭機出差染麻疹 3月初曾逛竹東夜市

2019-03-07 15:26中央社 台北7日電

疾管署今天公布新增1例麻疹病例，患者是一名30多歲的台灣男性，2月中搭飛機出差時遭坐在附近的菲律賓旅客感染，回台後於2日晚間曾到新竹縣逛竹東夜市，3日出疹後、昨天確診。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞表示，該名30多歲男性2月11日從桃園機場搭機前往美國舊金山出差，2月17日回台，3日出現出疹症狀。

羅一鈞指出，由於美國舊金山並非麻疹流行地區，不太可能是在美國感染，但曾於2月20日通報一名菲律賓馬尼拉旅客感染麻疹，正好與這名患者搭乘同一班飛機，且兩人座位僅相隔數排，研判應是搭機過程中感染，屬於本土病例，也是今年第一個在機上感染麻疹的個案。

羅一鈞說，該名個案民國99年曾和太太接種過麻疹疫苗，因此感染後潛伏期較久，且出疹前也沒有發燒，可能是還有部分保護力的緣故，目前他的症狀已緩解，正居家隔離中。

根據衛生單位調查，個案於可傳染期間、2日晚間6時至7時30分，曾在新竹的竹東夜市逛街，已掌握職場及就醫等相關接觸者共222人。

疾管署提醒，民眾如曾於上述時段至該場所活動，務必提高警覺，自主健康管理18天至3月20日，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並主動告知接觸史。

麻疹舊金山患者
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