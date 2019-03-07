她罹早期乳癌不敢化療 10年後乳房潰爛流血才就醫

2019-03-07 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高醫發表乳癌晚期患者生活品質調查，發現有1成會因治療副作用放棄、尋求非西醫管道，因死亡率不斷上升，籲患者應堅持治療求取生機。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 高雄醫學大學首度針對旗下高醫附院、小港、大同等三家醫院進行「乳癌晚期患者生活品質調查」，發現接受調查的117名患者中，有高達6成對於晚期復發轉移的治療感到絕望，3成想過放棄治療，其中有1成患者轉而尋求中醫、保健品、食療及中草藥等非典型治療，惜未傳出好消息。

衛福部統計，乳癌新增人數每年多達1萬5千人，死亡人數增加趨勢更是10大癌症中排名最高，高醫院長侯明鋒表示，乳癌死因9成以上與乳癌晚期或復發轉移相關，國內晚期患者每年高達5千人，癌細胞主要轉移到肺、腦、肝、淋巴等部位。

高醫去年11月調查發現，乳癌晚期患者面臨癌細胞轉移，有62.6%對後續治療感到遲疑或不安，治療後因掉髮、憂鬱、疼痛、食慾差等治療副作用、生活品質下降等因素，31.9%想放棄，更有11.1會尋求非西醫治療，包括中醫、保健品、食療、中草藥等。

侯明鋒說，國內乳癌晚期患者5年存活率約27%，高醫體系因有多項藥物臨床試驗及完善照顧計畫，晚期患者存活率達5成。他強調，其實口服標靶藥物的問世，對於乳癌晚期不同基因型患者都有適合治療計畫，存活率與國外相當，籲乳癌患者應配合醫師積極治療，為自己爭取一線生機。

62歲晚期患者王小姐10年前就確診是乳癌1期，但她看到朋友因治療飽受惡心、嘔吐之苦，拒絕接受化療，直到10年後乳房已發臭流血才願就醫，高市大同醫院副院長陳芳銘表示，王小姐花了上百萬元自費接受CDK4/6口服標靶新藥治療，經半年療程終於逐漸好轉。