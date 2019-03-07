雲林口腔癌死亡率 竟達全國平均值的一倍

2019-03-07 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



根據雲林縣衛生局統計，雲縣民國91到106年所有癌症死亡率，由91年的每十萬人口226.8攀升至106年的296.7，遠高於台灣地區的203.9，其中肝癌、口腔癌、結腸直腸癌等癌症患者明顯增加，尤其口腔癌、結腸直腸癌死亡率遠高於全國。

衛生局資料顯示，雲林106年結腸直腸癌死亡人數213人，每十萬人口死亡率30.8，高於台灣地區的24.7；同年的口腔癌死亡人數163人，每十萬人口死亡率23.5，也遠遠高於台灣地區的12.1。

衛生局長曾春美說，為讓居住偏遠或醫療匱乏的鄉鎮居民，能夠獲得多樣性的疾病篩檢與自我健康照護，縣府94年起開辦整合性社區健康篩檢服務，由台大醫院雲林分院、成大醫院斗六分院、虎尾若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、彰基雲林基督教醫院與大林慈濟醫院等6家醫院共同舉辦。

她表示，每年預定在20鄉鎮市共辦理25場健檢，服務項目包括第一階段的篩檢服務，有成人抽血、尿液檢查、B、C型肝炎篩檢、子宮頸癌、口腔癌、大腸直腸癌，第二階段則有醫師解說報告、保健諮詢、健康講座及異常個案轉介。

另，因應高齡化社會，加強對年長者的健康把關，結合「65歲以上長者健康檢查補助計畫」，針對65歲以上長者加驗AFP甲型胎兒蛋白、T4甲狀腺素、TSH甲狀腺刺激素男性、EKG心電圖檢查、失智症量表篩檢。