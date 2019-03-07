校長協會籲盡速通過修法 汰除教學不力的不適任教師

2019-03-07 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



行政院今早通過修正教師法，加強處理不適任教師的機制。圖為2017年全國校長協會及多個家長團體發起連署，希望盡速修法，強化汰除不適任教師機制。本報資料照片 分享 facebook 行政院今早院會通過「教師法」修正草案，修法重點為處理教學不力的不適任教師，即將送立法院審議。

全國中小學校長協會表示，支持行政院和教育部願意積極解決最關鍵的球員兼裁判問題，修正教評會組織辦法，在處理不適任教師之際，學校應另增聘校外學者專家擔任委員，使未兼行政或董事的教師代表人數比例不得超過二分之一。

全校協表示，依據媒體報導，全台灣25萬老師，每年只有13人因為教學不力離開，走不了的不適任教師以各種荒謬形式存在，學生成人質，其他老師被迫成共犯。

這次修法關注的不是狼師、體罰這種罪大惡極的，而是教學不力。然而，教師法針對教學不力的規範異常模糊，讓老師們容易無所依歸。加上在這個人人都是自媒體的時代，一不合意就上網爆料投訴的家長越來越多，也讓老師們越來越難做。

全校協主張，教學不力的定義，需要教育部訂定法規命令以負面表列呈現，讓學校和老師有所依循。

全校協說，大多數老師都在教室裡，孜孜矻矻上課、帶班批作業的是認真、有愛、又盡責，但極少數不適合擔任教職的人，確實應該要趕快離開校園。孩子學校唸書不能總是懷著「擲筊」的心情：遇到好老師上輩子有燒香，遇到教學不力老師算孩子倒霉。

全校協表示，全世界沒有一個委員會，相關利害關係人所占比例如此之高，請各政黨深思「良師興國」的真諦儘速審議，切勿淪為政黨角力、或是選票考量的政治討論，讓法案過關，也可讓杜絕社會對於教評會教師比例過高，「師師相護」之譏。