擴大防疫 最快本月從泰國入境也將檢查手提行李

2019-03-07 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會家畜衛生試驗所在台大集思會議中心國際會議廳舉辦「2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會」。圖／農委會提供 分享 facebook 2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會，邀請請英國、俄羅斯、越南、日本、韓國、泰國等專家出席，並就非洲豬瘟議題進行報告。到目前為止，從中國大陸、香港、澳門、越南、柬埔寨、寮國來台的班機，旅客都必須進行手提行李百分百檢驗，由於我國到泰國旅遊的旅客眾多，最快本月也會加上來自泰國的旅客要檢查手提行李。

農委會防檢局長馮海東表示，因應國外疫情進展，我國也會採取比較嚴格的行動，也會預知對方。希望他們在他們國內也可以宣傳，告訴他們的國民，若到台灣注意這些事情。馮海東說，程序走完就會啟動，因為中南半島沒有海洋相隔，所以病毒穿透的風險相對比較高，理論上本月之內會實施，屆時會對外宣布。

馮海東說，依高風險的桃園機場高風險計算，手提行李百分之百檢驗約占40%的航班，未來加上來自泰國的航班，將達60%；桃機檢驗的量能原本就是依照全面檢查手提行李去估算，現在約有海關人員200多人，分為三班進行檢驗。

越南檢驗機構的代理所長Thi Ngoc Pham博士表示，越南政府也非常重視非洲豬瘟疫情，要能夠控制，就要正確的診斷。

她表示，越南感染非洲豬瘟原本是7個省分，但是今天上午確認已經有9個省分感染，在越南中部和南部，這對越南的疾病控管是值得擔憂的。她說，越南政府了解疾病的嚴重性會影響到整個經濟體系，因此非常重視，由首相召開諮詢委員會，從中央到地方都有相關的行動計畫，希望能夠控制疫情。

她說， 越南有非常多的小型豬場，若發生疫情就要進行環狀撲殺，若做得不好，就會對當地經濟造成影響，越南政府對於豬農採取毛豬商業價值80%的補償措施，但當地的豬農對此並不滿意。