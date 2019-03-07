類風溼性關節炎 醫：季節交替時症狀加劇

2019-03-07 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基提醒，民眾發現關節腫痛、僵硬，或疲勞、食慾不振、體重下降等症狀，持續4至6周，就應該尋求免疫風溼科醫師診斷。圖／亞洲大學附屬醫院提供 分享 facebook 賴姓果農患有類風溼性關節炎，日前採收葡萄時，突然四肢關節疼痛，返家後服用止痛消炎藥仍無效，幾乎無法走路；家人連忙送醫，經以類固醇治療3天後順利出院，醫師提醒，如發現晨間關節僵硬、患部紅腫熱痛等症狀，應儘速就醫。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基指出，季節交替時期之際、天氣變化大，使得血液循環變差，發炎物質不容易被血液帶走，許多類風溼性關節炎的患者常出現症狀加劇的現象，賴姓果農因為四肢關節腫脹、疼痛，造成全身無力，甚至必須坐輪椅就診，嚴重影響生活品質，若能提早對症下藥，症狀其實能改善不少。

他說，類風溼性關節炎是自體免疫系統不良所引發的慢性發炎性關節疾病，因患者免疫系統誤認關節為外來敵人，錯殺無辜，才會導致患者關節腫痛；目前致病機轉不明，一般認為與遺傳和環境因素有關。好發年齡為30到50歲之間，女性罹病率為男性的３倍，可透過抽血檢查與關節腫痛、晨間僵硬的狀況確診。

蔡肇基強調，類風溼性關節炎為全身性的疾病，患者常因骨骼和軟組織受到破壞，導致關節變形，嚴重影響生活，剛發病的前三個月為黃金治療期，如未能把握此時機，將會侵犯關節以外的器官，如心臟、肺臟、眼睛、肌肉、神經血管等，萬一症狀持續惡化，甚至有殘障之虞。

他提醒，民眾發現關節腫痛、僵硬，或疲勞、食慾不振、體重下降等症狀，持續4至6周，就應該尋求免疫風溼科醫師診斷。如確診，患者也應嚴格控制病情，配合醫囑持續治療，千萬不可擅自停藥，或者服用消炎止痛藥以及來路不明的保健食品或中草藥，應由醫師專業判斷是否需要調整藥物，避免發炎因子持續破壞關節，導致關節遭變形。