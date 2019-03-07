90%人不知道！早餐吃雞蛋有5大好處 會變瘦、不變笨

2019-03-07 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



大家都知道，每天都要吃早餐，可以開啟活力的一天，但你知道早餐最好吃1～2顆的雞蛋，能夠減肥，而且還能保護視力嗎？

其實每天早餐吃雞蛋，可以帶來以下好處，超多人都不知道啊！

吃蛋能減肥

比起吃饅頭、包子、蛋餅等油膩的早餐，雞蛋其實比你想像中更能耐餓，並帶來飽足感強，若搭配清粥一起食用，油量少，還能補充身體一整天的能量，有助於減肥。

有研究發現，早餐吃雞蛋、荷包蛋、茶葉蛋、水煮蛋的人，會比其它人能減去三分之二的體重喔！

視力保健

眼睛是人們最重要的一項器官，帶著我們雲遊四海，對它的保護當然也要加倍。富含葉黃素、玉米黃素的食物當然不可缺少。雞蛋中就有這2種成分，能保護眼睛，還能降低老年退化的視力問題。

豐富蛋白質

雞蛋的蛋白質僅次于「母乳」，一顆雞蛋中約含7克蛋白質，也包含人體所需的8種氨基酸，可說是完美的營養補給品。

CP值高

有的人認為，早餐要吃得好不如吃得巧，會選擇營養價值較高的牛肉、培根等食物，價格高不說，熱量也非常高，還不如吃雞蛋來得CP值更高。

吃銀杏不如吃雞蛋

雞蛋蛋黃中的卵磷脂，是人體神經系統最重要的營養物質，他能促進大腦的發育，活躍神經，還能預防老年癡呆症。

早餐如何吃雞蛋更有營養價值？

水煮蛋

想要清爽的早餐，就必須少油少鹽，對身體比較沒有負擔。水煮蛋時，記得要帶著殼煮，如果想要蛋白比較硬、蛋黃軟嫩，用大火烹煮比較恰當，能讓雞蛋蛋白快速凝固；反之想要蛋黃硬、蛋白軟嫩，請用小火！

茶葉蛋

茶葉蛋，是每家超商都會有的東西，若上班已經來不及了，可以選擇到超商買。但記得挑選茶葉蛋時，要選外殼已經煮至龜裂的茶葉蛋，順便可以一探，是否有入味，可以從裂縫觀察顏色來區別。

嫩煎荷包蛋

比起水煮蛋，雞蛋過油後，營養價值已經損失許多，熱量也會變高。煎荷包蛋時，可以用小火、少油，蛋白凝固時，再灑點熱水，蓋上鍋蓋，用小火溫煎2分鐘即可起鍋。

不要吃炒雞蛋

炒碎的雞蛋，會被油分完全的包覆，雞蛋中的膽固醇會因熱氧化掉，威脅了心血管健康。

每天要可以吃多少量的雞蛋？

現今社會的文明病，即是「三高」，擔心吃雞蛋過多會導致膽固醇、脂肪偏高。但其實研究發現，吃進身體的膽固醇和人體血液膽固醇高低的關係不大。身體健康的成人，每天可以吃1～3個雞蛋，也不成問題。

貼心小提醒

1 患有高血壓、高血脂、高血糖、高尿酸的朋友，每天吃1顆雞蛋，不是問題。雞蛋內的鈉、糖、普林含量低，所以請安心使用。

2 患有膽囊炎的人，最好少吃蛋黃，可以減少膽固醇的攝取過量。