近半年通報5件事故 動力飛行傘安危問題攀升

2019-03-07 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



想飛上青天一圓飛行夢，安全問題不容忽視。飛安會成立迄今，超輕型載具事故案件立案21件，高達八成五使用不合法載具，累計10死10重傷。超輕型載具中的動力飛行傘通報事件量增加，近半年就有5件，3件認定為飛航事故立案調查。飛安會表示，從事飛航活動應加入合格的協會或團體，符合相關法規以確保安全。

超輕型載具依其設計可分為固定翼載具、直升機載具、陀螺機、動力飛行傘、動力滑翔翼五種類別，一旦發生事故，飛安會皆會進行調查。

飛安會執行長官文霖說，近期有動力飛行傘相關協會，鼓勵會員參與民航局舉辦的超輕型載具法規相關宣導課程，發生動力飛行傘相關事故時，才漸漸出現通報案量。近半年動力飛行傘事故偏高，顯現有些族群喜歡從事的航空活動，從輕航機轉變成動力飛行傘，這些事故造成傷亡人數雖不高，但萬一掉落掉到電廠或人口密集處，恐怕會引發更嚴重的問題。

飛安會表示，為確保安全，參加相關活動應該符合法規，如加入合法活動團體、人員持有合格操作證、合格載具經驗證、在合法場地並於核定空域內飛行等。