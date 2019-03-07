媽媽任教練 兄妹Dash and Dot機器人台灣奪金

2019-03-07 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



美國矽谷知名程式教育機構Wonder Workshop舉辦2018-2019奇幻盃Dash and Dot機器人全球挑戰賽，台灣區比賽結果揭曉，桃園市私立有得雙語中小學勇奪9-11歲組冠軍、季軍，並晉級WLRC國際邀請賽。

冠軍隊Team Curiosity（好奇隊）是有得四年級學生許捷崴、二年級許捷雯兄妹組隊，媽媽林子慧擔任教練；季軍Submarine No.1(潛艇隊)是三年級李康睿、廖廷翊，他們都進入全球邀請賽3月1日起跑。

許捷崴、許捷雯兄妹憑著探索精神與毅力，發揮創意及絕佳默契，按比賽規則3個月內完成5個任務，每項任要有獨特的創意發想能力，還有討論、記錄、場景佈置工具製作等工作，一方面考驗兄妹管理時間的能力，也考驗他們的抗壓性。

媽媽教練林子慧表示，這屆挑戰主題為海洋防治污染，兄妹倆對海洋生態原本就有好奇心，去年中油觀塘案環評的媒體報導，引發他們研究藻礁保護動機，特別請桃園市觀音區保生社區發展協會理事長廖經贈實地講解說明，深入瞭解台灣僅有的藻礁生態，將在藻礁發現的特殊保育物種紅肉ㄚ髻鮫鯊，以及現場撿拾回來的貝殼與化石，放入挑戰題目的角色中，成為一大特色。

「每個任務需有故事性，並擬定執行策略」，許捷崴說，工具設計及程式碼也是評分重點，工具設計完成後，必須裝置在Dash&Dot機器人上，再編寫程式執行任務，過程中需經多次測試、修正及再測試，最後以有效率且精簡的程式碼呈現，才能成功解救並保護生物，而這也是Team Curiosity獲得評審青睞的主要原因。

Wonder Workshop3月1日公佈WLRC國際邀請賽題目，目前已知有將近500隊報名參賽，入選隊伍一個月內完成任務，競爭比以往更加激烈。