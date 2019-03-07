兒少法修法 要求責任通報人更關注6歲以下兒童
學齡前兒童若遭遇虐待，可能因為尚未就學而難以被發現，有待社區加強鄰里關懷。立法院今天審查「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，通過條文增加應通報的範圍，未來責任通報人發現6歲以下兒童未依規定辦理出生登記、預防接種或其他不利處境時，也應通報地方主管機關。
提案立委王育敏在提案說明欄位寫道，衛福部統計資料顯示，近年來0到6歲孩童的受虐比率逐年上升，自2012年的20.8%上升至2016年的25.3%，家內兒虐事件中亦有較高占比的低齡兒童。現行雖有「6歲以下弱勢兒童主動關懷方案」，但相關單位權責不清、未落實查訪，因此才提案修法讓公私協力進行初級預防，及早介入協助。
今天通過的兒少法修正案第54條條文規範，醫事人員、社會工作人員、教育人員、保育人員、教保服務人員、警察、司法人員、移民業務人員、戶政人員、村（里）幹事、村（里）長、公寓大廈管理服務人員及其他執行兒童及少年福利業務人員，於執行業務時知悉6歲以下兒童未依規定辦理出生登記、預防接種或其他不利處境，或兒童及少年家庭遭遇經濟、教養、婚姻、醫療等問題，致兒童及少年有未獲適當照顧之虞，應通報直轄市、縣（市）主管機關。
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