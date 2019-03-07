兒少法修法 要求責任通報人更關注6歲以下兒童

2019-03-07 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



學齡前兒童若遭遇虐待，可能因為尚未就學而難以被發現，有待社區加強鄰里關懷。立法院今天審查「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，通過條文增加應通報的範圍，未來責任通報人發現6歲以下兒童未依規定辦理出生登記、預防接種或其他不利處境時，也應通報地方主管機關。

提案立委王育敏在提案說明欄位寫道，衛福部統計資料顯示，近年來0到6歲孩童的受虐比率逐年上升，自2012年的20.8%上升至2016年的25.3%，家內兒虐事件中亦有較高占比的低齡兒童。現行雖有「6歲以下弱勢兒童主動關懷方案」，但相關單位權責不清、未落實查訪，因此才提案修法讓公私協力進行初級預防，及早介入協助。