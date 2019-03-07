春吶5月移旗津 韓國瑜：毒品絕對不能進入春吶和高雄

2019-03-07 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



在屏東墾丁舉辦25年的春吶，今年5月3日到5日將移到高雄旗津沙灘舉辦。本報資料照片 分享 facebook

在屏東墾丁舉辦25年的春吶，今年5月3日到5日將移到高雄市舉辦。高雄市長韓國瑜今天表示，希望在旗津沙灘辦理的春天的吶喊充滿歡樂，乾淨無瑕、安全無虞，絕對是一個沒有毒品的活動，毒品絕對不能進入高雄，也絕對不能進入春天吶喊。

韓國瑜今天和高雄市觀光局、春吶主辦業者在高雄市政府四維行政中心宣布春吶移到高雄，他表示這是主辦春吶的業者主動要到高雄旗津來辦，不是市政府主動去拉來的。主辦的民間業者認為今年可能吸引2萬人以上參加。

韓國瑜表示，此次春吶選在高雄旗津，高市觀光局和市府相關位要做好地主的角色，交通、治安、旅宿資源、旗津的配合等都要做好，希望未來年輕人呈現的春天的吶喊充滿歡樂，而且是乾淨無瑕的環境、安全無虞。

韓國瑜再三拜託、強力要求高雄的春吶絕對是一個沒有毒品的活動，毒品絕對不能進入高雄，也絕對不能進入春天吶喊這樣的活動，春吶要是既健康又快樂、又能提供年輕朋友在旗津海灘一個快樂時光的活動。

韓國瑜說，關於毒品的預防，要用多重方法和手段，包括加強巡邏宣導、主辦單位自己的警惕等，總是有辦法；加強巡邏和宣導一定會有效果，就怕螺絲鬆掉，一旦螺絲栓緊，要到高雄裡販賣毒品、吸食毒品自然會有壓力，自然會有嚇阻的力量，這方面市府會嚴加防範。

高雄旗津沙灘本月23日晚上6時到翌日凌晨1時有首次辦理的「滿月趴」，6月有「春浪」，7月預計有「泡泡趴」。