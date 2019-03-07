新北樂壇新星開跑 代言人：為台灣音樂人多個舞台

2019-03-07 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「2019樂壇新星」甄選活動今正式起跑，新北市文化局邀請到國際古典鋼琴家嚴俊傑與新生代大提琴家謝孟峰，共同擔任代言人，兩人都表示很高興可以為台灣多一個舞台。新北市文化局長蔡佳芬本身也是知名長笛家，她說，這很符合音樂人的夢想需求，場地、拍照、後續宣傳等都幫音樂家做好，可以專心為演奏勤加練習，她更希望活動能邁向國際合作。

蔡佳芬說，自己也是音樂人，活動很符合音樂人的夢想需求，尤其年輕還未知名的音樂人需要音樂經紀公司，而新北的樂壇新星，場地、拍照、售票、後續宣傳等最實際層面的協助都幫忙做好，音樂人可以專心為演奏勤加練習。她也說，今年代言人是國際級，希望可以牽成國際合作。

代言人嚴俊傑以鋼琴獨奏家的足跡遍於世界各國，現任職師大，2017年創辦第一屆台師大國際翡洛嘉鋼琴藝術節，致力於台灣音樂藝術的推動。他表示，官方音樂徵選對他來說幫助很大，例如自己曾獲選兩廳院新秀、人才庫徵選，也在文建會安排去北京演出等曝光機會，他認為，年輕音樂家除了自己勤練，也很需要「演藝事業」的幫助。

代言人謝孟峰是去年樂壇新星，也曾得入選兩廳院新秀等，不過兩廳院停辦，自己就是新北人的他說，很開心又接續，希望整個藝文圈越來越茁壯。他表示，台灣很多優秀音樂家會擔任教職以營生，日本有許多徵選演出機會，他肯定樂壇新星，讓音樂家踏進大舞台，且是索票，可以培養聽眾習慣。

文化局表示，「樂壇新星」甄選活動自2016年開始舉辦，至今已邁入第4屆，協助近30組年輕音樂家舉辦專屬於自己的音樂會，並媒合各式的演出機會，不僅提供舞臺，也讓更多民眾看見他們的才華。