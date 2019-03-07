清大開設文、理組AI學程 目標為過半學生選修

2019-03-07 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



為培育人工智慧領航科學家，清華大學資工系108學年度增設丙組，首度招收10名「人工智慧組」學生。清大更開設全校性AI人工智慧學分學程，包括為非理工學生開設的「應用基礎」學程，及為理工生的「應用進階」學程。校長賀陳弘說，希望短期內全校能有一半以上的學生選修此學程。

「人工智慧與應用基礎學分學程」包括程式設計、機器學習等核心課程，另外還有電腦視覺、影像處理、數位聲訊、生物數據分析、機器人學，甚至人工智慧音樂導論及人工智慧文學創作等選修課程。「人工智慧與應用進階學分學程」則加上雲端計算及圖形理論、深度學習等進階選修課程。

賀陳弘指出，AI在清華不只是人工智慧的代稱，也有跨領域「智慧加值」（Added Intelligence）之意，無論學生主修的是製程管理、藥物開發、科技法律、藝術創作，都可以透過人工智慧學分學程有系統的學習，為專業加值。

清大電機資訊學院院長黃能富表示，清華發展人工智慧的特色就是軟（資工）加硬（電機），「軟硬兼施」，未來學生就業也可「軟硬通吃」；電資學院與理工、教育、藝術、科管等學院的跨領域合作，則讓AI的應用更寬廣。

清大資工系主任王廷基表示，最近他參加國際頂尖的電子設計自動化研討會，發現竟有四分之一的論文與機器學習相關，國內外大公司急需AI人才，宣示這一波的AI是「玩真的」。因此，清華資工系決定在原來的甲組「電子資訊組」及乙組「資訊工程組」外，新設丙組「人工智慧組」，培養前瞻的人工智慧與應用人才。

「20年前我們說『程式是未來』；但現在寫程式只是基本，AI才是未來。」清華大學電機系主任劉靖家說，機器學習發展一日千里，未來撰寫程式的工作可能都會交給電腦。過去幾年來，清華電資院開的深度學習、機器學習課程都大爆滿，如今開設人工智慧進階學分學程更能滿足學生學習需求。