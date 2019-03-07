修兒少法追溯6歲以下兒童死因 系統性預防兒虐憾事

2019-03-07 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



為預防兒虐或其他類型兒童事故傷害，立法院審查「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案。情境照。本報資料照片 分享 facebook 兒虐新聞事件層出不窮，檯面上悲劇的可能僅是冰山一角。為找到可矯正的兒童致死原因、系統性改善，來預防兒虐或其他類型兒童事故傷害，立法院今日審查「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，通過的第13條條文要求中央衛生主管機關進行6歲以下兒童死亡原因回顧，並定期公布分析結果。

衛福部國健署婦幼健康組組長林宜靜說，兒童死因回溯是針對非自然死亡的孩子，收集他個人、執法人員、法院、兒童保護服務機構和照顧者的資料後，經過系統性、跨機構、跨團隊性的專業團隊討論，抽絲剝繭找出可預防的致死原因，再透過制度調整加以改善、避免類似憾事發生；這在英國、澳洲、紐西蘭、日本均有施行。

林宜靜說，國健署自去年開始在高雄、台中、花蓮三地試辦，共計討論27例死亡案例。從中看到幾項可加強調整的危險因子，包括嬰兒趴睡釀成猝死、母親與嬰兒同睡一張床不慎讓孩子窒息、搭乘交通工具沒有適合孩子的安全設計等；因此未來將會加強宣導嬰兒仰睡、母嬰同室但不可同床、嬰幼兒乘車安全等概念。

台灣兒科醫學會監事長、林口長庚醫院副院長黃璟隆樂見修法，他說，一個先進的國家要讓每個人的死亡原因很清楚，尤其嬰幼兒無法清楚表達，因此很多潛在的危險因子長期被大人忽略。

林口長庚醫院回溯發現，過去12年來152名到院前心跳停止的孩子全數小於3歲，高達47.4%死亡都發生在嬰兒，其中45.8%發生在睡覺時，且無確定死因。值得注意的是，在這些案例中，11例（9.6%）有不明原因外傷與病史，令人高度懷疑兒童虐待致死。黃璟隆說，政府全面進行兒童死因回顧，就有機會知道安全制度、醫療制度要往哪個方向修正。