科技部攬才成效差 陳良基坦言：台灣薪水太低

2019-03-07 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



立法院教委會今邀請科技部長陳良基業務報告，多位立委關心人才培育問題。立委柯志恩表示，目前科技部留才、攬才政策似乎杯水車薪，既留不住人、也吸引不了人。陳良基坦言，其實很多人才想回台貢獻，但關鍵是台灣薪水太低，讓大家不想回來。

另外，科技部擬擇優補助博士生每月4萬，最快今年9月能上路。

柯志恩舉例，「LEAP博士創新之星計畫」107年兩梯次僅60人赴海外廠商實習，缺乏合作廠商評鑑機制且國際級企業廠商少；「LIFT海外人才歸國橋接方案」107年執行率只有32.6%，僅23人留台工作，且無規定產學貢獻、paper繳交數；千里馬、龍門計畫六年間193人赴國外就業，國內就業情形不樂觀，她問陳良基，這些人才不願留台的原因究竟是什麼？

立委吳思瑤也說，培育台灣好博士，教育部跟科技部應該有效整合，盤點市場需求，擇優補助。她指出，教育部的產學博士計畫影響力低，106年博士生有2萬8346人，僅補助1583人，僅占總博士生5.6%，五年來補助人數為1583人。建議科技部積極協助教育部，利用科技預算，挹注經費支持。

陳良基坦言，海外年輕世代都很關心台灣的發展，也希望所學可以回台貢獻，「但台灣的低薪是結構性問題」。以LIFT為例，最高每年將提供5萬美金（約150萬元台幣）補助。雖然很多人詢問此計畫，但聽到5萬元就不想回來，顯然去年的做法無法把大量人才帶回來，因此未來會改變新的做法。他強調，對人才一定要以「人才流」的方式考量，後續的職涯發展會一併考量。

為了留住高階人才，科技部長也拋出博士生留才計畫，每年擇優補助600名博士生，每月給予4萬元津貼。今天多位立委也關心此計畫的具體進度。

立委黃國書指出，國內人才培育基數下降，博士生逐年遞減，從101年到106年減少13%，其中科技類科博士生人數下滑幅度高達22%。他問此計畫後續期程如何？

陳良基指出，因應博士生衰退，目前跟教育部正在密集研商，下周將舉行兩部會的次長會議，5月底前會公布相關辦法，如果兩部會的經費移得出來，希望今年9月就可以上路，「因為人才沒辦法等。」

陳良基說，目前一年有5千位博士生，將擇優補助600人。因為是偏重基礎研究，因此各領域都會考量，各領域將組成相關委員會審議。