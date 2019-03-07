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韓柯出訪前都遭洩密…被駭？或另有隱情？

司機天天外食常便秘 大腸鏡檢查切掉瘜肉就改善了

2019-03-07 09:09聯合報 記者游明煌╱即時報導

家住基隆50多歲江姓物流司機，平日工作壓力大，加上天天外食，便秘已習以為常。基隆市中山區衛生所志工剛好認識他，得知他有這個毛病，找他參加免費大腸直腸癌篩檢活動，由於糞便潛血檢查結果呈現陽性反應，衛生所公衛護理師立即聯繫他，協助轉介至醫院進一步接受大腸鏡檢查，還好只是瘜肉，立即切除後並無大礙，便秘也慢慢改善了。

中山區衛生所代理主任郭香蘭今天表示，除平時要盡量維持腸道順暢，避免便秘，養成良好的飲食習慣，如應少吃紅肉，多吃可促進腸道蠕動的高纖維質食物，用餐也要定時，減少高油烹煮習慣；他提醒民眾要培養運動習慣，還要主動接受大腸直腸癌篩檢服務，這樣才能有效遠離大腸癌的威脅。

郭香蘭說，由於大腸癌早期並無明顯症狀，因此建議50到69歲的民眾可透過每2年1次的免費糞便潛血檢查，有效早期發現早期治療，但是如有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，則建議要直接接受全大腸鏡檢查，接受檢查年齡也要提早。

她表示，根據世界衛生組織公布的癌症登記資料，台灣是全球大腸癌發生率第一名的國家，調查也發現上班族飲食習慣多欠佳，喜好以炒或煎的多油方式烹調，口味偏鹹，肉食攝取過多，因而提高了大腸癌發生的機率。由於大腸癌初期症狀並不明顯，所以常常會延誤治療。通常如果出現排便習慣異常或形狀改變、糞便帶血、體重減輕等症狀時，已是大腸癌第2或第3期了，因此一定要小心注意。

基隆市一名物流司機天天外食常便秘，經大腸鏡檢查發現只是瘜肉，切除就改善了。圖／報...
基隆市一名物流司機天天外食常便秘，經大腸鏡檢查發現只是瘜肉，切除就改善了。圖／報系資料照
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大腸癌衛生所
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