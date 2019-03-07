強烈大陸冷氣團發威 吳德榮：今晚明晨低溫恐10度

2019-03-07 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，中部以北、東北部及東部天氣溼冷，其他地區早晚亦冷。本報資料照片 分享 facebook 昨天至今晨台灣有大範圍的降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天起至下周日還是有一波波的降雨甚至有雷雨，降雨範圍大部分影響中部以北，有時會擴展至全台；今天至明晨各地氣溫持續下降，尤其北台灣非常濕冷。

吳德榮指出最新（6日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至明晨各地氣溫持續下降，北台灣「春寒料峭」、天氣非常濕冷，其他地區也轉冷，都要注意保暖。

他預估今晚、明晨北台灣沿海空曠地區將出現11度左右的低溫 ，地勢稍高處可能降至10度，都會區降至12、13度。明日白天起至周六冷空氣雖逐漸減弱，但因雲多降雨、氣溫回升有限，北台灣仍感濕冷、其他地區偏涼微冷。

吳德榮說，下周（10）日另一波鋒面及東北季風南下，北台灣氣溫略降、持續濕冷、其他地區仍偏涼微冷。下周一（11日）天氣轉乾、降雨停歇；下周二、三各地晴時多雲，白天氣溫明顯回升、清晨因「輻射冷卻」氣溫仍很低，日夜溫差大。

他說，今起至下周日華南至台灣附近水氣很多，一波接一波的降雨，雨勢時大時小，有時亦有雷雨胞在其中發展，會伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣，出門宜攜雨具並隨時注意氣象局發布的最新訊息。

他指出，3千5百公尺以上高山玉山、雪山…等今、明兩天降雪機率較高；合歡山於今晚、明晨，亦將降至零度左右，處在臨界條件，可能降雪、霰，也可能僅是降雨。

中央氣象局說，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，中部以北、東北部及東部天氣溼冷，其他地區早晚亦冷；台灣中部以北、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨。