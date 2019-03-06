防癌論壇／「癌王」並非無解 胰臟癌治療選擇增加

2019-03-06 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主任白禮源。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

胰臟癌不容易早期發現，且治療不易、預後不佳，被公認為「癌王」，許多病人一聽到罹胰臟癌就想放棄。中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主任白禮源建議，胰臟癌治療已有進步，鼓勵病友積極面對；民眾可透過均衡飲食、適度運動和充足休息與睡眠，提升免疫力，避免癌上身。

近年來，因胰臟癌逝世的名人包括電影「第六感生死戀」、「熱舞十七」男主角派屈克．史威茲（Patrick Swayze）、世界三大男高音之一的帕華洛帝（Luciano Pavarotti）、國內名嘴劉駿耀，以及「時尚大帝」卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）等人。

胰臟癌為何被稱為「癌王」？白禮源說，胰臟形狀扁長，位處後腹腔、胃的後方，常被誤認胃痛，也有人背痛、背痠，症狀不明顯，等到腫瘤長大，就醫已太晚，通常確診都屬後期，約八成胰臟癌患者無法以手術切除，因此預後不佳，5年存活率約僅5至8%。

白禮源說，胰臟癌是國人十大癌症死因第八位。根據103年癌症登記報告，胰臟癌發生人數為男性1143人、女性965人，而當年度因胰臟癌死亡為男性1013人、女性877人，可見胰臟癌預後並不理想。

且近年來，胰臟癌有逐年增加趨勢，如106年比起105年胰臟癌患者增加了3.5%。另外，胰臟癌罹患年齡在60至70歲，但是臨床觀察，也發現不少年輕案例。

胰臟癌危險因子包括慢性胰臟炎、糖尿病、抽菸、酗酒等，另外年齡、性別也相關，年紀大風險高，男多於女、有胰臟癌家族史者，風險也高一點；有人認為胰臟癌與飲食西化有關，這一點可從台灣胰臟癌發生趨勢和美國一樣增加看出端倪。但胰臟癌並非單一因子造成，與很多因素相關難以預防。

白禮源指出，胰臟癌治療早期以手術切除為主，術後加上輔助化療，降低復發風險；無法手術者，則以化學藥物治療為主，部分患者再加上放射治療。2010年以前，胰臟癌化療藥物選擇有限，近十年來，愈來愈多化療藥物經過臨床試驗證實對胰臟癌有效，使得胰臟癌化療不再限於一線藥物。

白禮源說，免疫療法治癌症愈來愈火紅，可見癌症發生與免疫力有關，他認為，均衡飲食、適度運動和充足睡眠都很重要，還有放鬆心情，這些都是經過研究證實可以提高免疫力的做法，建議民眾實踐，提升免疫力。

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