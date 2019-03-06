坐月子 如何吃得營養又不胖

2019-03-06 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



營養師建議，定時定量選擇富含蛋白質、膠質、高纖維的食物，就能攝取足夠營養又不發胖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

愛美是天性，新手媽媽都希望快速回復好身材當漂亮媽咪，又不想「月內沒做好，呷老就艱苦」。傳統上認為坐月子就要吃大魚大肉才夠補，但身材可能「走鐘」，營養師建議，定時定量選擇富含蛋白質、膠質、高纖維的食物，就能攝取足夠營養又不發胖。

新光醫院營養課副主任徐光華表示，為讓媽媽們快點恢復體力、傷口復元，補充額外能量照顧小嬰兒與哺乳，產後營養補充非常重要，但傳統麻油雞、豬蹄加入大量麻油、米酒烹調，容易攝取過量油脂和熱量，尤其是剖腹產後的媽媽胃腸道功能還沒恢復，不適合油膩食物。

徐光華說，坐月子餐只要富含充足蛋白質及足夠維生素跟礦物質，就能讓媽媽早日恢復體力，同時供給寶寶生長發育所需全營養。產後多攝取高纖維蔬果及膠質食物，同樣有助於穩定血糖、增加飽足感。膠質食物的熱量低，營養價值卻很高，非常適合坐月子的媽媽食用，都是瘦身的好食物。

徐光華建議，傳統麻油雞可改用山藥跟雞肉一起燉煮，能補充大量的蛋白質，幫助產後傷口癒合，及增加媽媽的泌乳量，魚肉中蛋白質的結構鬆軟、肌肉纖維結構比較短很容易被人體內消化和吸收，且鮭魚所富含的油脂能協助穩定產後的情緒，而且常吃魚肉還不容易引起體內脂肪的堆積。

另外，許多新手爸媽因新生兒餵母乳而手忙腳亂，還有人擔心孩子吃不飽。國健署建議，母乳媽媽們可以藉由觀察寶寶吃奶特徵，如強、深而慢的吸吮，並可聽到寶寶的吞嚥聲，表示寶寶有喝到奶，透過寶寶吃飽後很滿足入睡，全身放鬆減少吸吮，推開或遠離乳房等飽食暗示，即可瞭解寶寶是否已經吃飽喝足了。

國健署提醒，媽媽一直擔心母乳不夠的心理壓力，反而會抑制泌乳功能。但若寶寶出生兩周後體重還沒恢復到出生體重，或出生5天後寶寶一天排尿少於6次，且顏色很深，建議求助醫療人員，找出寶寶沒有喝到足夠奶水的表徵可能原因。