親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

坐月子 如何吃得營養又不胖

2019-03-06 23:39聯合報 記者陳婕翎／台北報導

營養師建議，定時定量選擇富含蛋白質、膠質、高纖維的食物，就能攝取足夠營養又不發胖...
營養師建議，定時定量選擇富含蛋白質、膠質、高纖維的食物，就能攝取足夠營養又不發胖。 圖／聯合報系資料照片
分享

愛美是天性，新手媽媽都希望快速回復好身材當漂亮媽咪，又不想「月內沒做好，呷老就艱苦」。傳統上認為坐月子就要吃大魚大肉才夠補，但身材可能「走鐘」，營養師建議，定時定量選擇富含蛋白質、膠質、高纖維的食物，就能攝取足夠營養又不發胖。

新光醫院營養課副主任徐光華表示，為讓媽媽們快點恢復體力、傷口復元，補充額外能量照顧小嬰兒與哺乳，產後營養補充非常重要，但傳統麻油雞、豬蹄加入大量麻油、米酒烹調，容易攝取過量油脂和熱量，尤其是剖腹產後的媽媽胃腸道功能還沒恢復，不適合油膩食物。

徐光華說，坐月子餐只要富含充足蛋白質及足夠維生素跟礦物質，就能讓媽媽早日恢復體力，同時供給寶寶生長發育所需全營養。產後多攝取高纖維蔬果及膠質食物，同樣有助於穩定血糖、增加飽足感。膠質食物的熱量低，營養價值卻很高，非常適合坐月子的媽媽食用，都是瘦身的好食物。

徐光華建議，傳統麻油雞可改用山藥跟雞肉一起燉煮，能補充大量的蛋白質，幫助產後傷口癒合，及增加媽媽的泌乳量，魚肉中蛋白質的結構鬆軟、肌肉纖維結構比較短很容易被人體內消化和吸收，且鮭魚所富含的油脂能協助穩定產後的情緒，而且常吃魚肉還不容易引起體內脂肪的堆積。

另外，許多新手爸媽因新生兒餵母乳而手忙腳亂，還有人擔心孩子吃不飽。國健署建議，母乳媽媽們可以藉由觀察寶寶吃奶特徵，如強、深而慢的吸吮，並可聽到寶寶的吞嚥聲，表示寶寶有喝到奶，透過寶寶吃飽後很滿足入睡，全身放鬆減少吸吮，推開或遠離乳房等飽食暗示，即可瞭解寶寶是否已經吃飽喝足了。

國健署提醒，媽媽一直擔心母乳不夠的心理壓力，反而會抑制泌乳功能。但若寶寶出生兩周後體重還沒恢復到出生體重，或出生5天後寶寶一天排尿少於6次，且顏色很深，建議求助醫療人員，找出寶寶沒有喝到足夠奶水的表徵可能原因。

坐月子母乳國健署
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

又濕又冷！強烈大陸冷氣團來了 北台灣下探11度

2019-03-06 22:03

立委提降菸稅 反菸醫：殺人政策為何要推？

2019-03-06 20:18

全台能否解除旱象 這個周末假日是關鍵

2019-03-06 18:24

廣告不實對代言人執法 北市開罰74.5萬

2019-03-06 16:06

轉身就放「屍臭屁」 50多歲的他竟是大腸癌

2019-03-06 18:01

坐月子媽媽必看 營養師傳授7道進補不發胖佳餚

2019-03-06 15:23

天龍人歧視中南部「低人一等」？台北人爆氣：超無奈

2019-03-06 20:00

健康你我他╱養生休閒玩三天 岳父也喊讚

2019-03-06 23:42

防癌論壇／「癌王」並非無解 胰臟癌治療選擇增加

2019-03-06 23:25

失智走失／警方三機制協尋 分秒必爭

2019-03-06 23:20

健康主題館／失智走失風險 冬夏差很大 尋獲可能失溫凍死

2019-03-06 23:16

驚蟄到冷氣團發威 中醫師提醒注意這幾件事

2019-03-06 19:29

不實廣告藏陷阱 食藥署：上網查詢

2019-03-06 18:45

腦心相連「心碎症候群」 不是心臟病

2019-03-06 18:43

影／智慧回收機 小資族集點換商品 回收嬤5倍變現

2019-03-06 18:24

名人代言誇大不實 陳維齡代言被北市罰最多次

2019-03-06 18:24

螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:21

聽說餵母乳會讓寶寶吃不飽？ 國健署：可觀察這兩件事

2019-03-06 16:56

用科技監控你的血壓血糖 中華電信推「健康雲」服務

2019-03-06 16:44

驚蟄節氣 嘉義降雨不如預期未紓解旱象

2019-03-06 15:59

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

阿里山櫻王花開5成了 花季前夕園區動員淨山

2019-03-06 15:41

這款冰淇淋你捨得吃？老司機才會去的商圈巷弄隱藏美食！

2019-03-06 15:18

高雄空汙最髒？環保局駁：改善率最高、非台最糟城市

2019-03-06 15:18

華航機師罷工案 立委要求交通部6月底前提報告

2019-03-06 15:04

強化社會安全網 衛福部將為個案算風險分數

2019-03-06 14:54

台南百年最少冬雨 經發局備戰：3個月僅下1.5毫米

2019-03-06 14:52

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

不實廣告罰不怕 3產品最囂張

2019-03-06 14:22

「六分鐘步行測試」納入健保給付

2019-03-06 14:22

關於肌肉記憶：使用它或失去它 直到你再次鍛鍊

2019-03-06 14:22

Uber向交部提訴求 盼轉型網約多元小客車

2019-03-06 14:21

連假多微整熱 這些細節要注意

2019-03-06 14:19

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

改善婦女尿失禁困擾 中醫大新竹附醫推婦女盆底診療室

2019-03-06 11:27

稱能改善陰道乾癢、壞脾氣 芙婷寶違規廣告罰不怕

2019-03-06 11:26

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52
看更多

熱門文章

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

來台旅客變多收入卻變少 立委：3現象台灣觀光大出血

2019-03-06 10:11

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16

約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35

又濕又冷！強烈大陸冷氣團來了 北台灣下探11度

2019-03-06 22:03

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

轉身就放「屍臭屁」 50多歲的他竟是大腸癌

2019-03-06 18:01

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

就業歧視「年齡」最嚴重 這年紀的女性最吃虧...

2019-03-06 19:27

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

年輕人貪圖小確幸？他批「不工作只拿錢」地主是真正草莓族

2019-03-06 11:14

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場

2019-03-06 13:41

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52

這款冰淇淋你捨得吃？老司機才會去的商圈巷弄隱藏美食！

2019-03-06 15:18

吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26

發哥、周董、余文樂都愛吃 「華嫂冰室」來台北了！

2019-03-06 18:32

南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

不實廣告藏陷阱 食藥署：上網查詢

2019-03-06 18:45

螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:21

驚蟄到冷氣團發威 中醫師提醒注意這幾件事

2019-03-06 19:29

【童年記憶】百合／老縫紉機的故事

2019-03-06 06:00

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

【子女心情】劉洪貞／綴著碎花的短衫

2019-03-06 06:00

春遊補助4月開跑 看清各縣市補助方案再出發

2019-03-06 17:45

影／智慧回收機 小資族集點換商品 回收嬤5倍變現

2019-03-06 18:24

國旅補助一個接一個 立委：像百貨沒周年慶就沒人買

2019-03-06 09:54

胡宇威睡袍穿出門？Gucci漢神店開幕 獨家包款限量上市

2019-03-06 16:20

許瑋甯搶先擦上香奈兒COCO晶亮水唇膏 美爆色號必筆記

2019-03-06 12:38

立委提降菸稅 反菸醫：殺人政策為何要推？

2019-03-06 20:18

史上最複雜春遊補助 林佳龍也搞不清楚

2019-03-06 12:15

全台能否解除旱象 這個周末假日是關鍵

2019-03-06 18:24

【再忙也要讀本書‧網路徵文優勝作品】阿觀／閱讀，帶你跨越生存走入生活

2019-03-06 06:00

快筆記！ 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 00:53

「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46

坐月子媽媽必看 營養師傳授7道進補不發胖佳餚

2019-03-06 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top