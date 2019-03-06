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立委提降菸稅 反菸醫：殺人政策為何要推？

2019-03-06 20:18聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

有立委提案要降菸稅，高雄榮總戒菸治療管理中心主任醫師薛光傑表示，台灣10大癌症有9個跟吸菸有關，健保龐大支出「都是在擦公賣局和菸商屁股」，民代和菸商應該來醫院看看，一堆癌末患者都快死了，手上還夾一根菸，就是因為他們從年輕開始買菸吸到老，根本戒不掉，他痛批「為何有人提出這種殺人政策？」

薛光傑說，台灣幾年前因菸稅調漲，菸價也跟著漲，抑制部分吸菸族意願，現又提案降菸稅，根本是「開倒車、損國際形象」的做法。國外多項研究指出，尼古丁對於青少年大腦結構會造成不可逆的影響，愈早吸菸者往後愈難戒菸，「讓青少年更容易買菸，等於是將他們推入地獄」。

薛光傑說，他長期在學校、職場推動戒菸，也在安寧病房照顧癌末患者，有人抽菸抽到口腔癌，半邊臉都爛掉，有人肺癌末期喘到送急診，還坐在急診室外面抽菸，原因就是他們從17、18歲起吸菸，想戒也戒不掉。世界各國管控菸價都是要求「不能少於多少錢，沒有在嫌菸價貴的」，執政者真的要好好省思。

高雄市衛生局今年起實施「公車、計程車候車亭全面禁菸」，並在4月1日起開罰，違者將依菸害防制法處2千元以上、1萬元以下罰鍰。衛生局表示，不管中央政策如何改變，從健康管理角度，如果經濟面無法抑制買菸，在政策上就會「加嚴」二手菸管控，增加禁菸場所，癮君子不一定能省荷包。

高雄市今年起實施「公車、計程車候車亭全面禁菸」，經3個月宣導，4月1日起就會針對...
高雄市今年起實施「公車、計程車候車亭全面禁菸」，經3個月宣導，4月1日起就會針對吸菸者開罰。記者徐如宜／攝影
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高雄榮總醫師薛光傑拍下末期肺癌患者坐在醫院急診外，手上還夾著菸的畫面，他痛批降菸...
高雄榮總醫師薛光傑拍下末期肺癌患者坐在醫院急診外，手上還夾著菸的畫面，他痛批降菸稅只會讓青少年更容易買到菸、抽到死，政府不該推這種殺人政策。圖／薛光傑醫師提供
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高雄榮總醫師薛光傑拍下末期肺癌患者坐在醫院急診外，手上還夾著菸的畫面，他痛批降菸...
高雄榮總醫師薛光傑拍下末期肺癌患者坐在醫院急診外，手上還夾著菸的畫面，他痛批降菸稅只會讓青少年更容易買到菸、抽到死，政府不該推這種殺人政策。圖／薛光傑醫師提供
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菸稅戒菸患者
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