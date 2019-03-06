立委提降菸稅 反菸醫：殺人政策為何要推？

2019-03-06 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



有立委提案要降菸稅，高雄榮總戒菸治療管理中心主任醫師薛光傑表示，台灣10大癌症有9個跟吸菸有關，健保龐大支出「都是在擦公賣局和菸商屁股」，民代和菸商應該來醫院看看，一堆癌末患者都快死了，手上還夾一根菸，就是因為他們從年輕開始買菸吸到老，根本戒不掉，他痛批「為何有人提出這種殺人政策？」

薛光傑說，台灣幾年前因菸稅調漲，菸價也跟著漲，抑制部分吸菸族意願，現又提案降菸稅，根本是「開倒車、損國際形象」的做法。國外多項研究指出，尼古丁對於青少年大腦結構會造成不可逆的影響，愈早吸菸者往後愈難戒菸，「讓青少年更容易買菸，等於是將他們推入地獄」。

薛光傑說，他長期在學校、職場推動戒菸，也在安寧病房照顧癌末患者，有人抽菸抽到口腔癌，半邊臉都爛掉，有人肺癌末期喘到送急診，還坐在急診室外面抽菸，原因就是他們從17、18歲起吸菸，想戒也戒不掉。世界各國管控菸價都是要求「不能少於多少錢，沒有在嫌菸價貴的」，執政者真的要好好省思。