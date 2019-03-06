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驚蟄到冷氣團發威 中醫師提醒注意這幾件事

2019-03-06 19:29聯合報 記者簡浩正╱即時報導

中央氣象局表示，由於鋒面通過及大陸冷氣團南下，明後兩天（周四、五）中部以北及東北...
中央氣象局表示，由於鋒面通過及大陸冷氣團南下，明後兩天（周四、五）中部以北及東北部，低溫更下探11至13度。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
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今天是24節氣中的「驚蟄」，民眾應該明顯感受到天氣轉冷，北部更有明顯陣雨。中央氣象局表示，今天由於鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部有陣雨外，明後兩天（周四、五）中部以北及東北部，低溫更下探11至13度；中醫師則建議民眾，這幾天為大地春雷時節，雨水較充沛、天氣不定，應注意保暖外，勿吃過寒與上火食物，並留意過敏、打噴嚏與感冒等症狀。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，驚蟄是24節氣中的第三個節氣，代表大地春雷、萬物復甦，即上天以打雷方式驚醒冬眠的蟄居動物（如蛇），此時天氣從寒冷雖轉暖，但氣候仍不穩定，雨水較多，亦進入春耕季節。

因為天氣多變化，陳潮宗說，此時有過敏症狀的民眾得小心復發外，小朋友也容易出現感冒、打噴嚏、流鼻水情形，家長須多留意。而在食補方面，陳潮宗說所謂春眠不覺曉，民眾此時容易有昏、嗜睡情形，可透過青色蔬菜、茶飲、魚湯與熬粥等食補方式來養肝。

陳潮宗指出，民眾可吃的青色蔬菜像是芥藍、韭菜、綠花椰菜等；茶飲則是多喝綠、青茶；湯粥類則可喝鯽魚湯加蔥花、黑綠紅豆等豆類煮粥方式來燉補。但須注意的是，近期較不適合吃太多蒜、辣椒等辛香料，易上火。

市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫師卓雨青，則表示驚蟄時濕氣較重、雨水多，民眾應少吃寒冷食物，但因台灣水果量多，夏季水果常在春季就有，如蓮霧、小番茄等水果就相對涼性，建議民眾少吃；另可喝冬瓜生薑湯、紅豆薏仁湯等作為補身，具保養、水分代謝功效；但須注意的是，勿加太多糖，以免過甜失滋補。

卓雨青也提醒家中有長輩者，驚蟄約會有兩週氣候呈現不穩定狀態，晨間起床或早上出門運動時，勿立即脫外套或穿得過厚，以免使身子濕冷，反而容易受寒、感冒。

中醫感冒冷氣團低溫
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