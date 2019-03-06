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不實廣告藏陷阱 食藥署：上網查詢

2019-03-06 18:45台灣醒報 記者尚瑜真╱台北報導

食藥署於6日在衛福部召開記者會，報告107年度對於違規廣告的取締結果，也提醒民眾...
食藥署於6日在衛福部召開記者會，報告107年度對於違規廣告的取締結果，也提醒民眾勿輕信廣告。（Photo by 尚瑜真/台灣醒報）
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食藥署107年度監控電子媒體食品藥品廣告共10255件，查獲1142件的違規廣告，其中以傳播快速的網路最多，共639件，占了56%之多。業者抓準現代人追求身體保健、長壽不老的風潮，紛紛推出主打神奇功效、快速有感的產品，然而是否真的有效，還有待查證。

違規廣告比例多

舉凡眼睛疾病、皮膚問題、更年期不適或是心臟無力等，都有宣稱能有效治療的食品及藥品，食品藥物管理署企科組組長許朝凱說，這些廣告都是利用人性弱點，進行恐嚇性行銷，用危言聳聽的字眼，告訴消費者隨著年紀增長可能遇到的問題，並以誇大、不實數據等手法，鼓吹消費者購買產品。

根據107年度違規類型統計顯示，前三名分別為宣傳皮膚美容、減肥瘦身、骨骼肌肉等產品，皮膚類產品多用能美白、去斑、促使膠原蛋原增生等字眼；減肥類則是用能有效降低體重的說法；而骨骼類則是主打能預防退化性關節炎、舒緩疼痛等，如此的行銷手法會誤導民眾認為若身體出狀況，吃該產品就能有所改善，而因此耽誤了治療的黃金時間。

購買前先上網查詢

有鑑於此，食藥署的網站設有「食藥膨風廣告專區」，供民眾查詢食品、藥品、化妝品等產品廣告資訊，以做為選購的參考；也提醒民眾，食品主要為提供人體所需營養；化妝品則是僅施於人體外表修飾容貌，皆不具醫療效能。 至於藥品更是需經專業醫師鑑定才可服用，若發現身體不適，還是要尋求正確管道就醫，切勿隨意服用未經醫師評估過的產品，以免傷了荷包又傷身，得不償失。

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