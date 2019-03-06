名人代言誇大不實 陳維齡代言被北市罰最多次

2019-03-06 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部食藥署監控國內違規廣告，食品廣告違規率最高，其次為化粧品、藥物。許多違規廣告多靠著名人代言加持，讓民眾趨之若鶩，食藥署先前也誓言要連帶對代言名人開罰，曾紅極一時的演藝圈人妻團之一的宋逸民老婆陳維齡，被北市開罰最多次，累積被罰20萬元，單次被罰最高金額則是轉戰本土劇的藝人王瞳為10萬元。

依照食安法第28條，食品廣告不得涉及醫療效能等，一旦刊載不實，主管機關不但可以處罰業者，還可依照行政法第14條，代言人若是有共同或是故意宣傳不實內容，同樣可向代言人開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

根據食藥署提出台北市去年度的裁罰件數以及金額，北市針對19件違規廣告開罰，總計開出74.5萬罰鍰。食藥署企科組科長黃建隆說，北市去年單次裁罰金額最高為10萬，對象為王瞳，王瞳代言「喜樂纖膠囊」中，提及「不會拉肚子不會心悸…因為喜樂纖瘦了25公斤」確認違規並開罰。

其他像是記者轉戰名嘴的許聖梅，代言的「日本森下仁丹高纖晶球益生菌」產品廣告，內容宣稱「讓你腸道裡所有東西排光光…輕輕鬆鬆，2天就1公斤」等詞句，也是涉嫌違規廣告，對許聖梅裁罰4萬元。

而藍心湄代言的「牛爾-京城之霜白金級抗老尊榮限定組」產品廣告，內容宣稱「皺紋還在…這一瓶就可以解決」等詞句，涉嫌違規廣告，裁罰1.5萬元；寇乃馨代言「金沛兒青春亮眼活膚精華組」 內容也宣稱「拉提緊緻…消腫」等詞句，同樣被裁罰1.5萬元。

食藥署企科組科長黃建隆說，北市裁罰的名單中，被裁罰最多次的為陳維齡，她代言的3款產品，皆發現有廣告不實的情節，分別為產品「舒密潔」，廣告宣稱「強效抗氧化力、清除自由基、改善私密煩惱、趕走異味搔癢」等。

「達特蕾蒂plus+」產品廣告宣稱「肉肉真的不見了」；「健康食妍離子植物鈣」產品廣告，內容宣稱「兒子這1年的身高…1年前才168cm，現在184cm整整多了16cm」等，3個廣告總共被裁罰20萬元。

黃建隆呼籲，民眾在購買產品前，千萬別誤信具有神奇療效的產品，食品主要是提供人體營養素及熱量、化粧品僅能協助修飾容貌等，不具有醫療效果，也提醒代言人，應替民眾把關，勿誇大產品效能，以免受罰。