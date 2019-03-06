全台能否解除旱象 這個周末假日是關鍵

2019-03-06 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



全台降雨不如預期，經濟部水利署在南、北兩地都進行人工增雨因應，供應大高雄用水的高屏溪因為枯旱，昨天逕流量已降到11.3CMS(立方公尺／秒），目前高雄水情「稍緊」，南區水資源局持續保持警戒，並冀望新一波的華南雲雨帶能捎來降雨，解除旱象。

台灣正值枯水期，其中新竹及高雄水情均不佳。經濟部水利署5日晚間把握鋒面來襲，分別在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭及曾文、南化水庫及高雄甲仙一帶施作人工增雨，希望各水庫多少能有雨量進帳。

經濟部南水局副局長鄒漢貴說，新竹本月4日起水情燈號已轉為需實施第一階段限水的黃燈，高雄則是水情稍緊的綠燈。 由於南部地區去年10月起即提醒各界節約用水，因此曾文與烏山頭兩處水庫的蓄容量，較去年同期約增加5600萬噸，水情尚屬穩定，不過仍不能掉以輕心。

據台水公司第七區處觀察，高屏溪逕流量至昨天僅剩11.3CMS，高屏堰一天約還能取水近100萬噸，加上增抽地下水及伏流水，單日可供水約152萬噸，勉強可以穩定大高雄用水。但如果高雄地區後續沒有雨量挹注，高屏溪逕流量仍會下探。

鄒漢貴表示，南水區持續滾動檢討高屏溪逕流量，目前水源取用的優先順序是川流水；地下水及伏流水，最後是水庫用水。現在自高屏溪取用的原水，除支應高雄用水外，每天還有5萬噸可支援台南蓄存，高屏溪逕流量如果下探到10CMS，南水局就會停止南水北送，「這個禮拜應該就會有具體的答案」。

鄒漢貴說，中央氣象局評估3月9日到10日這波華南雲雨帶，應該可能帶來較大的雨量，中南部預估會有50毫米的降雨，希望屆時確實能帶來降雨，全台水情就會相對穩定。