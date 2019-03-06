影／智慧回收機 小資族集點換商品 回收嬤5倍變現

2019-03-06 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



回收寶特瓶也可以集點？循環經濟系統ECOCO由歐洲引進智慧回收機，將家中廢棄的寶特瓶、手搖飲料杯、鋁罐等沖洗乾淨，透過智慧回收機回收，便可集點換購商品，並首度與FNG世代設計合作，推出回收嬤專屬集點卡，只要透過智慧回收機回收，可直接換取高於回收廠5倍的現金。

智慧回收機首次進軍台北，由募資千萬寶特袋的FNG世代設計、天然手作飲品店迷客夏、循環經濟系統ECOCO及NGO社服團體人生百味合作，落腳迷客夏台北大安店外，在此之前，智慧回收機已在台南營運半年多，ECOCO共同創辦人李啟中說，半年下來已經累積近1萬名會員，且使用頻率相當高，還曾發生機台維修，客服電話遭打爆的情況，顯示民眾相當滿意智慧回收機。

智慧回收機目前可回收手搖飲料PP杯、鋁罐、寶特瓶3大項，機台還會透過重量偵測回收物中是否還有飲料未處理完，還可感測到回收物的乾淨程度，若沒有通過一律「退回」，李啟中說，藉此促使民眾自然而然會將回收物清理乾淨，甚至比一般住宅大樓清理的回收物更為乾淨，期望逐步養成大家回收的好習慣。

首度進軍台北的智慧回收機還與FNG合作，FNG創辦人蔡僅鵬說，回收而來的寶特瓶會製成100％回收原料的手搖飲料杯套或手提袋等產品，並首度開發回收嬤專屬會員卡，可直接透過智慧回收機資源回收，並獲得高於一般回收廠5倍的現金價格，不僅達到循環經濟的效果，也協助弱勢團體。