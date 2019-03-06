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轉身就放「屍臭屁」 50多歲的他竟是大腸癌

2019-03-06 18:01聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

只要一個轉身，就忍不住放屁，年僅30歲的陳姓男子，從半年前開始，隨時隨地都在放屁，不只是飯後，連一坐下都在放，且氣味濃厚令友人避之唯恐不及，經勸說改善飲食後，仍未見解決，直到開始運動才有些改善，而醫師提醒，時常放臭屁的民眾，恐有罹癌風險，建議嚴重者應儘速就醫或安排健康檢查確認。

新光醫院健檢中心主任、肝膽腸胃科主治醫師朱光恩表示，排氣對於一位腸胃科醫師而言並非壞事，不能排氣反而才需緊張，不過造成頻繁排氣，可能有幾種問題，肛門括約肌鬆弛、腸道蠕動太快、吃過多發酵食物、飲食習慣不佳狼吞虎嚥等；除此之外，也可能是腸胃道疾病引起，如克隆氏症、潰瘍性大腸炎等，甚至也可能是腫瘤造成的。

朱光恩說，腫瘤造成的頻繁放臭屁，必須合併其他的症狀，如排血便、便便上有黏液、食慾不振，或是體重不明原因減輕等。台北醫學大學附設醫院大腸直腸科主治醫師黃彥鈞說，適度的放屁是可以接受的，但是聲音變大、味道變臭民眾都應加以關注。

・1天放20次屁 都屬正常範圍

黃彥鈞說，國外曾有研究指出，每天放屁5到20次都屬於正常範圍，國內的調查則是10次以內都算正常，但是這些數字間距都很大，他認為每個人的頻率有所不同，當原本1天只放3次屁，突然變成10次以上，甚至更多的時候，建議可以先觀察自己的飲食狀況，食用過多的澱粉、豆莢類、蛋白質等都會增加放屁的次數；特別是近年健身風行，許多熱愛健身的男女，重訓完被要求喝高蛋白，或是吃大量的肉類，都會變成「愛放屁一族」。

黃彥鈞說，腸道中的空氣，很多都是在吃飯的時候把空氣吃進去，當然疾病也最增加放屁的頻率，像是上下消化道不佳、胃部發炎，便秘的患者也很容易放屁。

他解釋，便秘的患者在大腸直腸中卡著糞便，腸道為了要排除體內的廢棄物，會努力蠕動，加上便便中也有很多細菌，只要待在腸內的時間愈長，發酵的氣體也會愈多；同理，若是大腸內卡的不是便便，而是腫瘤，也會增加腸道蠕動的頻率，且腫瘤患者放的屁源自於腐敗的組織，其味道更加濃厚。

曾收治一名50歲以上的中年男子，長期都有便秘問題，排氣也比常人臭，也因為習慣「臭屁」，日前屁味愈來愈重時，他也不以為意，直到放屁的頻率高得嚇人才就診，沒想到透過腸胃鏡檢查，竟確診為大腸癌第三期。

黃彥鈞說，當放屁頻率以及臭味開始出現異常時，可以先檢視飲食，並透過每天的運動觀察改善，若持續沒有改善，建議儘速就醫。

一名50歲以上的中年男子，長期都有便秘問題，排氣也比常人臭，也因為習慣「臭屁」，...
一名50歲以上的中年男子，長期都有便秘問題，排氣也比常人臭，也因為習慣「臭屁」，日前屁味愈來愈重時，他也不以為意，直到放屁的頻率高得嚇人才就診。 聯合報系資料照／記者陳俊吉攝影
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