腦心相連「心碎症候群」 不是心臟病

2019-03-06 18:43 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



心碎症候群是一項很類似於心臟病的罕見疾病，研究人員對此暸解仍不全面，但確定是腦心直線相關的症狀。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 小說中常見描寫「人在經歷大悲後而心力衰弱」並非誇飾語，這可能是暱稱為「心碎症候群」的壓力心肌症！據歐洲心臟雜誌日前的研究表明，在情緒反應過激的事件發生後，心臟可能受損的腦心相連症狀，正是罕見的壓力心肌症；專家補充說，很多人都誤以為壓力心肌症就是心臟病，前者的心臟受損並非永久性，短期就能痊癒。

根據《英國廣播公司》報導，歐洲心臟雜誌日前公佈研究結果，這項暱稱為心碎症候群的壓力心肌症（學名為TakotsuboSyndrome）是受到大腦情緒影響。研究人員指出，較多的例子都是人一遇到喪親之痛時，瞬間休克或昏迷，此症狀的患者與有無心臟病史無關，可以看成是腦心相連的短期突發症狀。

研究員補充說，壓力心肌症其實是較為罕見的疾病，大多時候此類患者都被以心臟病患的例子對待，但事實上，壓力心肌症是因情緒過激而導致荷爾蒙分泌異常，使得心臟血管急遽收縮，並不像心臟病患本身的冠狀動脈早有問題。

正因為此種病患的冠狀動脈是正常的，只要經過短期的休息治療，多數患者能痊癒，不過，心碎症候群的症狀與心肌梗塞、心臟病非常像，若未能及時送醫，仍有死亡風險。

據《哈佛健康網》報導，由於此種疾病沒有什麼初始症狀，更無法提早預防，學者建議，唯一的預防之道就是平時盡量保持樂觀心態。由於人類對心碎症候群了解仍過少，心臟科學教授道森表示，此項罕見疾病向學界明示，心臟疾病與大腦直線相關，「心臟科學與腦科醫療若能相互配合，或許能增加找到新發現的可能。」

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