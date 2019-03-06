移除外來種埃及聖䴉 林務局：空氣槍列選項多工具併用

2019-03-06 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



歐盟列為百大入侵外來種的鳥類埃及聖䴉，在台灣大量繁殖爆量，影響其他鳥類生存環境，嘉義縣沿海東石鄉某公墓，發現龐大埃及聖䴉繁殖巢區，景象驚人，移除方法空氣槍射擊傳出喊停，引發爭議，有網友批外行人看法，林務局保育組棲地經營科科長石芝菁說，移除方法工具，包括圍網、陷阱捕捉及空氣槍射擊，會針對地形地貌及鳥族群，做不同處置。

石芝菁說，嘉縣發現埃及聖䴉繁殖巢區，會儘快處置，掌握聚集地巢穴及地形地貌，併用不同移除方法工具，包括圍網、陷阱捕捉及空氣槍射擊，林務局已從國外進口空氣槍，訓練員工射擊，空氣槍射擊國外也採行，會針對地形地貌及鳥族群蛋、幼鳥、成鳥，利用不同移除工具處置。

日前嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺會同林務局及縣府農業處人員，到東石鄉會勘繁殖大巢區後，縣府農業處綠化保育科說，將由林務局委託廠商先以網具或陷阱捕捉成鳥，再移除鳥蛋，預計2週內作業完畢，未提空氣槍射擊移除方法，傳出喊停，引發爭議。

有網友說，網具多年前早就用過了，之前各單位用過雞爪勾、套索、撿蛋、噴油、搗巢、霧網，如果有用，廠商怎會違約賠款？林務局又何必跟警政署搏鬥2年引入空氣槍， 一年延過一年，只能看著埃及聖鹮愈來愈多，只因為書生之見婦人之仁； 還有網友表示，不能因為外行人不了解，發出抗議聲，政府就縮頭，應該加強宣導，讓民眾了解外來種對本土生態影響有多大。