親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:21聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

3到6月正是賞螢火蟲好時機，像是東勢林場、八仙山國家森林遊樂園、陽明山國家公園、南投奧萬大、雲林古坑等，都是賞螢火蟲勝地，不如趁有補助規畫賞螢之旅。

螢火蟲是水質及環境的指標昆蟲，每年3月到6月是賞螢火蟲的好季節，今年從2月中旬開始就陸續有地方出現螢火蟲，預計4月份以後會是螢火蟲大爆發時節，最適合到時候前往賞螢火蟲。

1.東勢林場

東勢林場是著名的賞螢火蟲景點，每年4月到5月是賞螢火蟲的高峰期，同時園區提供住宿或露營，以及夜間賞螢火蟲生態解說活動，受到不少遊客喜愛。東勢林場近日在粉絲團po文表示，目前4月份的露營區營位4個周六已經額滿，4月初剩下10人房，周日則還有剩。今年有2天1夜的生態之旅，包含一泊二食、門票、手工藝DIY、1小時泡湯1,299元，每個梯次限定40人。

2.八仙山國家森林遊樂園

東勢林局管理處的八仙山自然教育中心今年推出童螢季活動，內容包含夜間賞螢與生態解說、闖關活動，以及DIY課程，專為親子設計，預計在4月20日、5月4日、5月11日等時間舉辦3個梯次，活動從下午2點到晚上9點，每個梯次僅限定45名，每人費用500元，自3月12日起開放網路報名，可到台灣山林悠遊網報名。另4月15日到5月12日間開放團體預約，滿17人以上就可以申請。

3.陽明山國家公園

陽明山國家公園今年在天溪園舉辦賞螢活動，另有在千蝶谷螢火蟲季，時間分別是4月1日到5月31日以及4月20日到5月19日登場。其中，天溪園位於陽明山國家公園的東南邊，園區內螢火蟲種類多達10多種，陽管處預計5月辦理3梯次的賞螢活動，解說員帶領大家認識螢火蟲世界。

4.南投奧萬大

南投奧萬大森林遊樂園每年4到5月可見到數量龐大的黑翅螢火蟲，每年吸引大量的遊客前往欣賞。今年南投奧萬大賞螢季從4月1日到6月30日間舉行，林務局規畫適合親子家庭的「瑪寶小旅行－『螢』河樂悠遊」和一般遊客「『步步為螢』昆蟲研習班」，盼透過兩天一夜遊程讓民眾能更貼近大自然，且瞭解螢火蟲生態。其中，「瑪寶小旅行－『螢』河樂悠遊」有4月28、29日、5月5、6和12、13日共3梯次，每人3,000元。「『步步為螢』昆蟲研習班」則是4月21日、22日辦理，每人3,600元。

5.雲林古坑

雲林古坑大華山地區有高達20多個螢火蟲棲地，包含山豬湖、桂林、土石流教育園區等，沿途都有機會可以看見閃耀的綠色光芒的螢火蟲。像是去年天氣好，螢火蟲數量就比前年增加2到3成左右。今年預計4月底到5月中登場，可屆時前往欣賞，還可以一邊品嘗古坑咖啡。

帶孩子一起探訪螢火蟲的棲地。圖／東勢林管處提供
帶孩子一起探訪螢火蟲的棲地。圖／東勢林管處提供
分享
奧萬大賞螢季從4月1日到6月30日間舉行。圖／南投林管處提供
奧萬大賞螢季從4月1日到6月30日間舉行。圖／南投林管處提供
分享
陽明山國家公園今年在天溪園及千蝶谷都有賞螢活動。圖／臺北市政府工務局大地工程處提...
陽明山國家公園今年在天溪園及千蝶谷都有賞螢活動。圖／臺北市政府工務局大地工程處提供
分享
東勢林場是賞螢勝地，今年有2天1夜的生態之旅。圖／摘自東勢林場粉絲團
東勢林場是賞螢勝地，今年有2天1夜的生態之旅。圖／摘自東勢林場粉絲團
分享
雲林古坑螢火蟲季預計在4月到5月中登場。圖／本報系資料照
雲林古坑螢火蟲季預計在4月到5月中登場。圖／本報系資料照
分享

螢火蟲賞螢東勢林場
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

廣告不實對代言人執法 北市開罰74.5萬

2019-03-06 16:06

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

高雄空汙最髒？環保局駁：改善率最高、非台最糟城市

2019-03-06 15:18

台南百年最少冬雨 經發局備戰：3個月僅下1.5毫米

2019-03-06 14:52

坐月子媽媽必看 營養師傳授7道進補不發胖佳餚

2019-03-06 15:23

這款冰淇淋你捨得吃？老司機才會去的商圈巷弄隱藏美食！

2019-03-06 15:18

聽說餵母乳會讓寶寶吃不飽？ 國健署：可觀察這兩件事

2019-03-06 16:56

用科技監控你的血壓血糖 中華電信推「健康雲」服務

2019-03-06 16:44

驚蟄節氣 嘉義降雨不如預期未紓解旱象

2019-03-06 15:59

阿里山櫻王花開5成了 花季前夕園區動員淨山

2019-03-06 15:41

華航機師罷工案 立委要求交通部6月底前提報告

2019-03-06 15:04

強化社會安全網 衛福部將為個案算風險分數

2019-03-06 14:54

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

不實廣告罰不怕 3產品最囂張

2019-03-06 14:22

「六分鐘步行測試」納入健保給付

2019-03-06 14:22

關於肌肉記憶：使用它或失去它 直到你再次鍛鍊

2019-03-06 14:22

Uber向交部提訴求 盼轉型網約多元小客車

2019-03-06 14:21

連假多微整熱 這些細節要注意

2019-03-06 14:19

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

改善婦女尿失禁困擾 中醫大新竹附醫推婦女盆底診療室

2019-03-06 11:27

稱能改善陰道乾癢、壞脾氣 芙婷寶違規廣告罰不怕

2019-03-06 11:26

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52

長庚醫院大專志工組劇團 讓醫院癌童笑了

2019-03-06 10:23

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 09:28

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

觀光補助 學者批「變相政策買票」

2019-03-05 23:51

台灣之光！陳肇隆獲國際肝移植醫學會終身成就獎

2019-03-05 23:33

健康你我他╱追花二人組 拍出幸福

2019-03-05 23:15

流感又8死 5人中壯年 接種率最低

2019-03-05 23:11

誰需要做？LDCT篩檢肺癌 仍有風險

2019-03-05 23:01

苗栗縣國一女生 公費施打子宮頸疫苗

2019-03-05 22:44

大樂透頭獎台中開出 1注獨得1億元

2019-03-05 22:25

快搶！日韓賞花、菲泰玩水 虎航全航線1099起

2019-03-05 22:13
看更多

熱門文章

健保給付後太便宜 網友批「台灣醫療很廉價」遭砲轟

2019-03-05 21:50

來台旅客變多收入卻變少 立委：3現象台灣觀光大出血

2019-03-06 10:11

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17

春遊補助鼓勵地方加碼 窮縣市擔心磁吸效應

2019-03-06 00:01

影／觀光局春遊「3套餐」 18-40歲最多補助1500元

2019-03-05 18:00

約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35

阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16

史上最複雜！春遊補助 各縣市加碼方案不同

2019-03-05 23:46

「蛋蛋」的幸福就從早餐開始！ 5大讓網友自動起床美味早點

2019-03-05 15:51

大樂透頭獎台中開出 1注獨得1億元

2019-03-05 22:25

Krystal穿COACH小飛象 冷臉還是好美喔

2019-03-05 21:53

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

年輕人貪圖小確幸？他批「不工作只拿錢」地主是真正草莓族

2019-03-06 11:14

林試所發現新品種 溪頭找到台灣原生白松露

2019-03-05 19:29

今日星座運勢／金牛得天獨厚好財運 工作很有幹勁

2019-03-06 00:00

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

看人很準、說話一針見血 愛穿黑衣的女生都有5種特質

2019-03-05 21:32

萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

北捷晚間行車出現異常 詳細原因今收班後調查

2019-03-05 19:37

快搶！日韓賞花、菲泰玩水 虎航全航線1099起

2019-03-05 22:13

巴黎時裝周／陳喬恩露腿 和楊紫瓊同扮白衣仙子挺夏姿

2019-03-05 19:24

吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26

不只春遊 觀光局：第4季將推常態暖冬補助

2019-03-05 17:48

影／鋼鐵人幕後推手 馬萬鈞：沒有所謂的「笨問題」

2019-03-05 19:36

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

這款冰淇淋你捨得吃？老司機才會去的商圈巷弄隱藏美食！

2019-03-06 15:18

南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

【童年記憶】百合／老縫紉機的故事

2019-03-06 06:00

【子女心情】劉洪貞／綴著碎花的短衫

2019-03-06 06:00

國旅補助一個接一個 立委：像百貨沒周年慶就沒人買

2019-03-06 09:54

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

快筆記！ 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 00:53

國旅補助挨批 林佳龍：觀光易眾聲喧嘩 錢會用在刀口

2019-03-06 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top