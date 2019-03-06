螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



3到6月正是賞螢火蟲好時機，像是東勢林場、八仙山國家森林遊樂園、陽明山國家公園、南投奧萬大、雲林古坑等，都是賞螢火蟲勝地，不如趁有補助規畫賞螢之旅。

螢火蟲是水質及環境的指標昆蟲，每年3月到6月是賞螢火蟲的好季節，今年從2月中旬開始就陸續有地方出現螢火蟲，預計4月份以後會是螢火蟲大爆發時節，最適合到時候前往賞螢火蟲。

1.東勢林場

東勢林場是著名的賞螢火蟲景點，每年4月到5月是賞螢火蟲的高峰期，同時園區提供住宿或露營，以及夜間賞螢火蟲生態解說活動，受到不少遊客喜愛。東勢林場近日在粉絲團po文表示，目前4月份的露營區營位4個周六已經額滿，4月初剩下10人房，周日則還有剩。今年有2天1夜的生態之旅，包含一泊二食、門票、手工藝DIY、1小時泡湯1,299元，每個梯次限定40人。

2.八仙山國家森林遊樂園

東勢林局管理處的八仙山自然教育中心今年推出童螢季活動，內容包含夜間賞螢與生態解說、闖關活動，以及DIY課程，專為親子設計，預計在4月20日、5月4日、5月11日等時間舉辦3個梯次，活動從下午2點到晚上9點，每個梯次僅限定45名，每人費用500元，自3月12日起開放網路報名，可到台灣山林悠遊網報名。另4月15日到5月12日間開放團體預約，滿17人以上就可以申請。

3.陽明山國家公園

陽明山國家公園今年在天溪園舉辦賞螢活動，另有在千蝶谷螢火蟲季，時間分別是4月1日到5月31日以及4月20日到5月19日登場。其中，天溪園位於陽明山國家公園的東南邊，園區內螢火蟲種類多達10多種，陽管處預計5月辦理3梯次的賞螢活動，解說員帶領大家認識螢火蟲世界。

4.南投奧萬大

南投奧萬大森林遊樂園每年4到5月可見到數量龐大的黑翅螢火蟲，每年吸引大量的遊客前往欣賞。今年南投奧萬大賞螢季從4月1日到6月30日間舉行，林務局規畫適合親子家庭的「瑪寶小旅行－『螢』河樂悠遊」和一般遊客「『步步為螢』昆蟲研習班」，盼透過兩天一夜遊程讓民眾能更貼近大自然，且瞭解螢火蟲生態。其中，「瑪寶小旅行－『螢』河樂悠遊」有4月28、29日、5月5、6和12、13日共3梯次，每人3,000元。「『步步為螢』昆蟲研習班」則是4月21日、22日辦理，每人3,600元。

5.雲林古坑

雲林古坑大華山地區有高達20多個螢火蟲棲地，包含山豬湖、桂林、土石流教育園區等，沿途都有機會可以看見閃耀的綠色光芒的螢火蟲。像是去年天氣好，螢火蟲數量就比前年增加2到3成左右。今年預計4月底到5月中登場，可屆時前往欣賞，還可以一邊品嘗古坑咖啡。