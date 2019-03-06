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聽說餵母乳會讓寶寶吃不飽？ 國健署：可觀察這兩件事

2019-03-06 16:56聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

衛福部國民健康署105年調查，台灣6個月以下寶寶純母乳哺育率44.8%，高於全球平均值38%，隨著對寶寶健康重視度增高，親餵母乳成為熱門話題，卻也為新手爸媽帶來許多忐忑與疑惑，許多媽媽都害怕，親餵無法確定確定寶寶食量，可能讓寶寶餓肚子，國健署澄清，親餵寶寶不會吃不飽。

國健署於「保健闢謠」專區指出，當寶寶吸吮媽媽乳房時，會傳遞信息到媽媽大腦裡，產生荷爾蒙變化，讓乳房製造寶寶需要奶水。因此，寶寶吸出愈多，奶水就繼續分泌愈多。由於每位寶寶喝奶量及腸胃狀況都不同，依寶寶需求餵食吸吮媽媽乳房，寶寶不僅獲得最好的營養，也得到最適當奶量，所以經由親餵寶寶無須太擔心會吃不飽。

台灣母乳哺育聯合學會理事長、台北市立聯合醫院小兒科醫師楊文理表示，在寶寶吸允過程中，媽媽的身體會透過孩子的唾液，分析孩子現階段需要哪種營養，分泌出專屬於每個寶寶量身訂作的母乳，是普通沖泡奶粉做不到的。

國健署也建議，母乳媽媽們可以藉由觀察寶寶吃奶的特徵，如強、深而慢的吸吮，並可聽到寶寶的吞嚥聲，表示寶寶有喝到奶，透過寶寶吃飽後很滿足入睡，全身放鬆減少吸吮，推開或遠離乳房等飽食暗示，即可瞭解寶寶是否已經吃飽喝足了。

國健署提醒，媽媽乳房大小與奶水量無直接關聯，寶寶盡快正確且頻繁吸吮，是媽媽奶水分泌最重要影響因子，媽媽一直擔心母乳不夠的心理壓力，反而會抑制泌乳功能。但若寶寶出生兩周後體重還沒恢復到出生體重，或出生5天後寶寶一天排尿少於6次，且顏色很深，建議求助醫療專業人員，找出寶寶沒有喝到足夠奶水的表徵可能原因。

許多媽媽都害怕，親餵無法確定確定寶寶食量，可能讓寶寶餓肚子，國健署澄清，親餵寶寶...
許多媽媽都害怕，親餵無法確定確定寶寶食量，可能讓寶寶餓肚子，國健署澄清，親餵寶寶不會吃不飽。圖片來源／ingimage
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母乳國健署衛福部
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