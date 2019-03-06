用科技監控你的血壓血糖 中華電信推「健康雲」服務

2019-03-06 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



國人平均壽命越來越長，但活得健康比活得長久來得更重要！現在透過科技、網路的便利性，做好健康管理不再是複雜困難的任務，可以更不受時間地點限制，幫助用戶隨時監控個人健康狀態。

中華電信今宣布推出「健康雲」服務，攜手台北三軍總醫院、聯新國際醫院、台中童綜合醫院、高雄國軍總醫院左營分院、花蓮慈濟等醫院夥伴，合作建構智慧健康管理系統，現階段將提供一般民眾或慢性病患者，在家輕鬆便利地自主管理個人三高指數，同時也可讓患者親友或醫療團隊給予適時關懷或諮詢建議。

中華電信「健康雲」平台，提供一般民眾可將量測資料上傳至個人專屬雲端空間，隨時掌握自己三高指數變化趨勢，同時也可下載健保署之個人健康存摺（內含個人就醫及用藥狀況），整合成個人專屬健康資訊，需要就醫時，醫護人員也可更快速全盤掌握病患病情與快速綜合診斷，減少就醫時間及費用。

另外，中華電信健康雲服務也提供病患可授權親友遠端關懷與提醒功能，透過行動裝置App、電腦網頁，或中華電信MOD影視平台，即可隨時檢視病患相關量測指數變化，也可透過網路提供豐富醫療健康衛教影片，不用到醫院也能得到立即的衛教知識。

目前共提供兩種方案：「基本型」可整合個人基本資料、三高等慢性病管理、及醫療院所就診照護紀錄，讓民眾可隨時隨地透過多螢介面查看數據，掌握自己與家人的健康狀況，中華電信客戶優惠每月僅79元；「量測型」則是依照需求搭配血壓計或血糖機，量測數據可一鍵上傳雲端，並提供衛教諮詢服務，有任何異常狀況也會主動關懷，讓高齡者也能輕鬆為自己健康把關。搭配指定光世代方案，設備0元帶著走。

除了中華電信，台灣大哥大去年也推出「myHealth健康雲」服務，與秀傳醫院合作，針對心臟病患者推出健康管理服務。遠傳電信則是從2014年起即與亞東醫院也合作推出「Health健康+」服務，近年更積極投入智慧醫療與長照應用佈局，目前已合作串接的醫療機構全台已近70家，橫跨各地區醫學中心、區域醫院、社區診所與長照機構；另外也結合多元化物聯網感應物件、BoBee守護寶等量測裝置，打造照護雲端平台、室內外定位等全方位居家環境照護，甚至可再搭配具視訊功能的機器人「智慧居家長照小幫手」，及AI語音助理「愛講智慧音箱」，打造更完整的數位化居家照護服務。