親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

裕隆嚴陳莉蓮有望接棒嚴凱泰 任海基會董事

2019年億萬富豪排行 台灣前5富豪身價全縮水

廣告不實對代言人執法 北市開罰74.5萬

2019-03-06 16:06聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

食品藥物管理署去年起向誇大不實的食品、藥品、化粧品違規廣告宣戰，但實際開出的罰單...
食品藥物管理署去年起向誇大不實的食品、藥品、化粧品違規廣告宣戰，但實際開出的罰單僅有19萬。 示意圖／ingimage
分享

食品藥物管理署去年起向誇大不實的食品、藥品、化粧品違規廣告宣戰，若是代言人也涉及誇大不實的宣傳將一併開罰，食品最高可處400萬元，食藥署統計107年台北市衛生局提供的數據，總計有19件違規廣告，實際開罰74.5萬。

許多民眾深信代言人親自嘗試過的產品，能夠達到效果，只要有代言人代言的產品幾乎都賣得嚇嚇叫，但是也有愈來愈多的代言人，不愛惜羽毛，誇大對於產品的療效，甚至說出吃了就能達到神奇效果的廣告用語，令民眾趨之若鶩，食藥署去年也宣示要打擊類似情節，若是涉及廣告誇大不實，代言人、網紅等也要連帶一起負起責任。

根據食藥署統計，107年全國裁處食品、藥物、化粧品違規廣告，共計7111件，裁罰金額高達2億4000萬元左右，目前食藥署僅提供台北市開罰的紀錄，有19件違規廣告，代言人涉及誇大不實，總計開罰74.5萬元。

律師林富貴表示，刑法第28條修訂後，針對共犯有不一樣的解釋，只要是參與施行的人都為之。簡而言之，若以食品為例，依家沒沒無聞的保健食品，因為代言人代言後，被民眾相信有其效果而大賣，結果卻因為誤信誇大不實的內容，而服用產品而造成損失，不該只處罰製造產品的業者，應連帶代言人一起受罰。

不過在實際的案例上，許多代言人恐會推託「自己根本不知情」、「僅是照著劇本唸而已」。林富貴說，這種狀況在行政法上仍會被罰，主要是依照行政法的規範，代言人仍有認知上的可能性，指代言人仍需要辨別是非，若僅是推託非故意或不知情，仍難以脫罪。

僅有該代言人自己有購買紀錄且也是被騙的一員時，才可能依照行政罰法第7條，違反行政法義務之行為非出於故意或過失者不予處罰。

廣告食藥署
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

高雄空汙最髒？環保局駁：改善率最高、非台最糟城市

2019-03-06 15:18

台南百年最少冬雨 經發局備戰：3個月僅下1.5毫米

2019-03-06 14:52

坐月子媽媽必看 營養師傳授7道進補不發胖佳餚

2019-03-06 15:23

這款冰淇淋你捨得吃？老司機才會去的商圈巷弄隱藏美食！

2019-03-06 15:18

用科技監控你的血壓血糖 中華電信推「健康雲」服務

2019-03-06 16:44

驚蟄節氣 嘉義降雨不如預期未紓解旱象

2019-03-06 15:59

阿里山櫻王花開5成了 花季前夕園區動員淨山

2019-03-06 15:41

華航機師罷工案 立委要求交通部6月底前提報告

2019-03-06 15:04

強化社會安全網 衛福部將為個案算風險分數

2019-03-06 14:54

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

不實廣告罰不怕 3產品最囂張

2019-03-06 14:22

「六分鐘步行測試」納入健保給付

2019-03-06 14:22

關於肌肉記憶：使用它或失去它 直到你再次鍛鍊

2019-03-06 14:22

Uber向交部提訴求 盼轉型網約多元小客車

2019-03-06 14:21

連假多微整熱 這些細節要注意

2019-03-06 14:19

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

改善婦女尿失禁困擾 中醫大新竹附醫推婦女盆底診療室

2019-03-06 11:27

稱能改善陰道乾癢、壞脾氣 芙婷寶違規廣告罰不怕

2019-03-06 11:26

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52

長庚醫院大專志工組劇團 讓醫院癌童笑了

2019-03-06 10:23

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 09:28

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

觀光補助 學者批「變相政策買票」

2019-03-05 23:51

台灣之光！陳肇隆獲國際肝移植醫學會終身成就獎

2019-03-05 23:33

健康你我他╱追花二人組 拍出幸福

2019-03-05 23:15

流感又8死 5人中壯年 接種率最低

2019-03-05 23:11

誰需要做？LDCT篩檢肺癌 仍有風險

2019-03-05 23:01

苗栗縣國一女生 公費施打子宮頸疫苗

2019-03-05 22:44

大樂透頭獎台中開出 1注獨得1億元

2019-03-05 22:25

快搶！日韓賞花、菲泰玩水 虎航全航線1099起

2019-03-05 22:13

健保給付後太便宜 網友批「台灣醫療很廉價」遭砲轟

2019-03-05 21:50

看人很準、說話一針見血 愛穿黑衣的女生都有5種特質

2019-03-05 21:32
看更多

熱門文章

史上最複雜！春遊方案大攻略 一次解析

2019-03-05 17:08

健保給付後太便宜 網友批「台灣醫療很廉價」遭砲轟

2019-03-05 21:50

來台旅客變多收入卻變少 立委：3現象台灣觀光大出血

2019-03-06 10:11

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

移除爆量外來種埃及聖䴉 嘉義空氣槍撲殺臨時喊停

2019-03-05 17:24

開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17

春遊補助鼓勵地方加碼 窮縣市擔心磁吸效應

2019-03-06 00:01

影／觀光局春遊「3套餐」 18-40歲最多補助1500元

2019-03-05 18:00

約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35

史上最複雜！春遊補助 各縣市加碼方案不同

2019-03-05 23:46

國中會考「金德版」七級制被打臉 宜蘭推翻改五級制

2019-03-05 17:10

「蛋蛋」的幸福就從早餐開始！ 5大讓網友自動起床美味早點

2019-03-05 15:51

阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16

大樂透頭獎台中開出 1注獨得1億元

2019-03-05 22:25

Krystal穿COACH小飛象 冷臉還是好美喔

2019-03-05 21:53

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

2019-03-05 15:49

年輕人貪圖小確幸？他批「不工作只拿錢」地主是真正草莓族

2019-03-06 11:14

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

林試所發現新品種 溪頭找到台灣原生白松露

2019-03-05 19:29

今日星座運勢／金牛得天獨厚好財運 工作很有幹勁

2019-03-06 00:00

看人很準、說話一針見血 愛穿黑衣的女生都有5種特質

2019-03-05 21:32

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51

不只春遊 觀光局：第4季將推常態暖冬補助

2019-03-05 17:48

又有新航空可搭！越竹航空預計2019開航台北-越南

2019-03-05 16:54

北捷晚間行車出現異常 詳細原因今收班後調查

2019-03-05 19:37

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

快搶！日韓賞花、菲泰玩水 虎航全航線1099起

2019-03-05 22:13

吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26

影／鋼鐵人幕後推手 馬萬鈞：沒有所謂的「笨問題」

2019-03-05 19:36

巴黎時裝周／陳喬恩露腿 和楊紫瓊同扮白衣仙子挺夏姿

2019-03-05 19:24

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11

【童年記憶】百合／老縫紉機的故事

2019-03-06 06:00

【子女心情】劉洪貞／綴著碎花的短衫

2019-03-06 06:00

國旅補助一個接一個 立委：像百貨沒周年慶就沒人買

2019-03-06 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top