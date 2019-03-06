廣告不實對代言人執法 北市開罰74.5萬

2019-03-06 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食品藥物管理署去年起向誇大不實的食品、藥品、化粧品違規廣告宣戰，但實際開出的罰單僅有19萬。 示意圖／ingimage 分享 facebook

食品藥物管理署去年起向誇大不實的食品、藥品、化粧品違規廣告宣戰，若是代言人也涉及誇大不實的宣傳將一併開罰，食品最高可處400萬元，食藥署統計107年台北市衛生局提供的數據，總計有19件違規廣告，實際開罰74.5萬。

許多民眾深信代言人親自嘗試過的產品，能夠達到效果，只要有代言人代言的產品幾乎都賣得嚇嚇叫，但是也有愈來愈多的代言人，不愛惜羽毛，誇大對於產品的療效，甚至說出吃了就能達到神奇效果的廣告用語，令民眾趨之若鶩，食藥署去年也宣示要打擊類似情節，若是涉及廣告誇大不實，代言人、網紅等也要連帶一起負起責任。

根據食藥署統計，107年全國裁處食品、藥物、化粧品違規廣告，共計7111件，裁罰金額高達2億4000萬元左右，目前食藥署僅提供台北市開罰的紀錄，有19件違規廣告，代言人涉及誇大不實，總計開罰74.5萬元。

律師林富貴表示，刑法第28條修訂後，針對共犯有不一樣的解釋，只要是參與施行的人都為之。簡而言之，若以食品為例，依家沒沒無聞的保健食品，因為代言人代言後，被民眾相信有其效果而大賣，結果卻因為誤信誇大不實的內容，而服用產品而造成損失，不該只處罰製造產品的業者，應連帶代言人一起受罰。

不過在實際的案例上，許多代言人恐會推託「自己根本不知情」、「僅是照著劇本唸而已」。林富貴說，這種狀況在行政法上仍會被罰，主要是依照行政法的規範，代言人仍有認知上的可能性，指代言人仍需要辨別是非，若僅是推託非故意或不知情，仍難以脫罪。

僅有該代言人自己有購買紀錄且也是被騙的一員時，才可能依照行政罰法第7條，違反行政法義務之行為非出於故意或過失者不予處罰。