驚蟄節氣 嘉義降雨不如預期未紓解旱象

2019-03-06 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今天農曆節氣驚蟄，意思是春天到，春雷初響，大地萬物萌芽生長；中央氣象局預報鋒面過境會帶來豐沛雨量，但嘉義氣象站統計，從昨晚9點50分到今天凌晨3點40分，連續6個多小時，合計降雨量只有9.5毫米，雨勢集中在雲林以北， 雨量不如預期，嘉義地區水庫仁義潭及蘭潭都跌破5成水量， 旱象未能紓解。

嘉義氣象站說，這場雨是入冬以來最大的一場雨，但雨量卻不大，降雨量只有9.5毫米，天亮雨就停止，今晚仍有機會降雨，1、2月累計雨量僅13毫米，與去年同期近百毫米差很大，去年12月平均溫度20.7度，元月19.2度，2月21.2度，高溫少雨。

供應嘉縣市民生及工業用水的仁義潭及蘭潭水庫，入冬枯水期至今水位直直落，番路鄉仁義潭出現部分沙洲；嘉市蘭潭水庫淹沒區百年巫家古井浮現，這場雨對兩座水庫只能暫時止渴。

水公司第五區管理處監測，今天仁義潭蓄水量1180萬噸，蓄水率46.68%，蘭潭水庫蓄水量365萬噸，蓄水率39.39%，依據水利署水情應變會議，要求2座水庫總放水量控制在每日13萬噸。