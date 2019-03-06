月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



62歲「月亮歌后」李珮菁今突然在臉書貼出厭世文，讓粉絲擔心她做傻事，好友、台北市議員應曉薇也趕緊電話聯繫，還好李有接電話，表示在家中，上午9時許與衛生局、社會局等人員找到李佩菁，疑似服用不明藥物，被送往三軍總醫院，目前住院靜養中，但因家屬未授權院方解釋病情，所以詳細情況仍無法得知。

李珮菁因為手術失敗，下半身癱瘓至今39年，去年才提到治療起了作用，神經修復達60%，站起來時能感覺到腳在出力，開心分享「有知覺」的喜訊，但今天清晨卻連續在臉書寫下告別語「親愛的朋友，好好照顧自己，我要離開你們了！所有的痛苦會結束！我先走了，我決定到另外一個世界，也許那時候就沒有痛苦，我愛你們，拜拜」。

台北馬偕醫院自殺防治中心主任方俊凱說，當發現身旁的親友在社群網站上透露出疑似輕生念頭，只需要簡單的兩個動作，就可以挽回一條寶貴的性命。首先，如果發現想輕生的親友還在線上，就要讓他繼續保持在線，不要斷線，建議互動是找他聊天，當他願意回應，可問「怎麼了？」、「之後呢？」，就讓他盡量說故事，切勿回覆「不要想太多」、「事情沒那麼糟」。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘也說，在網路世界中，如果看到疑似輕生念頭貼文，即使彼此是陌生人，一句溫暖文字「我願意聽你說說」都可能給予一點幫助，但他坦言，線上容易中斷，社群網站匿名性高的性質，或許會為雙方帶來安全感，但也會產生距離感，幫助有限，仍建議直接採取具體協助，如打電話給生命專線，由專家介入。

方俊凱提醒，但若發現想輕生的親友不在線上，或不願回覆，一定要盡快到身邊陪他，想不開通常是因為一個情境所造成的，若有個人可以打破這樣的狀態，就能大幅度降低輕生念頭；張家銘也建議，若發現類似求救訊息，親友應盡快陪伴，甚至給予擁抱，並給持續給予密切注意。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )