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坐月子媽媽必看 營養師傳授7道進補不發胖佳餚

2019-03-06 15:23聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

愛美是天性，新手媽媽都希望快速回復好身材當漂亮媽咪，又不想「月內沒做好，呷老就艱苦」，傳統上認為坐月子就要吃大魚大肉才夠補，老是讓身材繼續大走鐘，其實坐月子期間可以越吃越苗條，營養師建議，定時定量選擇富含蛋白質、膠質、高纖維的食物，就能攝取足夠營養又不發胖。

新光醫院營養課副主任徐光華表示，為讓媽媽們快點恢復體力、傷口復元，補充額外能量照顧小嬰兒與哺乳，產後營養補充非常重要，但傳統麻油雞、豬蹄加入大量麻油、米酒烹調，容易攝取過量油脂和熱量，尤其是剖腹產後的媽媽胃腸道功能還沒恢復，其實不適合吃太過油膩。

徐光華說，坐月子餐只要富含充足蛋白質及足夠維生素跟礦物質，就能讓媽媽早日恢復體力，同時供給寶寶生長發育所需全營養。產後多攝取高纖維蔬果及膠質食物，同樣有助於穩定血糖、增加飽足感。膠質食物的熱量低，營養價質卻很高，非常適合坐月子的媽媽食用，都是瘦身的好食物。

徐光華建議，傳統麻油雞可改用山藥跟雞肉一起燉煮，能補充大量的蛋白質，幫助產後傷口癒合，及增加媽媽的泌乳量，魚肉中蛋白質的結構鬆軟、肌肉纖維結構比較短很容易被人體內消化和吸收，且鮭魚所富含的油脂能協助穩定產後的情緒，而且常吃魚肉還不容易引起體內脂肪的堆積。

徐光華更傳授7道進補不發胖月子餐菜單內容介紹如下，

●香菇山藥雞湯

這道菜是針對媽媽們補充大量的蛋白質，幫助產後傷口癒合，及增加媽媽的泌乳量提升母乳的品質。

●香煎鮭魚

鮭魚有豐富的DHA脂肪是很好的食材，魚肉很容易被人體內消化和吸收因魚肉中蛋白質的結構鬆軟、肌肉纖維結構比較短，鮭魚所富含的油脂能協助穩定產後的情緒，而且常吃魚肉還不容易引起體內脂肪的堆積，那些怕胖的媽媽們可以放心的食用哦。

●白灼彩椒松板豬

彩椒含有豐富的維他命c、矽等元素，豬肉是各種肉類中脂肪含量最高的, 並且可以提供血紅素和鐵的吸收速率，這道菜主要是提升媽媽們的造血功能及預防掉髮、滋養髮根，並且在享用這道美食時也同時感受到豐富的視覺趣味。

●福衣針菇水蓮捲

水蓮是春天的盛品，口感清甜爽脆，這道菜主要是加強補充膳食纖維，幫助腸胃道蠕動，排便順暢。

●紅藜榛果五穀飯

紅藜含有離胺酸和膳食纖維，具有抗氧化能力，是現在食療抗老之一；堅果含維生素E、不飽和脂肪酸，預防心血管疾病。

●桂圓紅豆紫米露

這道菜是針對媽媽們補充氣血的像桂圓：補血、養血，紅豆和紫米都含豐富鐵質、補血。

●桃樛銀耳蓮子湯

桃膠和銀耳都含有豐富的膠原蛋白，可以加快受損組織的恢復，非常適合孕婦產後恢復身體。

鮭魚所富含的油脂能協助穩定產後的情緒，而且常吃魚肉還不容易引起體內脂肪的堆積。 ...
鮭魚所富含的油脂能協助穩定產後的情緒，而且常吃魚肉還不容易引起體內脂肪的堆積。 圖／ingimage
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