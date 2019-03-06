高雄空汙最髒？環保局駁：改善率最高、非台最糟城市

2019-03-06 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「綠色和平」環保組織和Air Visual空氣品質監測App，昨天公布去年全球空氣汙染最嚴重的城市排行榜，台灣空氣最差的城市是高雄。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對「綠色和平」環保組織和Air Visual空氣品質監測App，昨天公布去年全球空氣汙染最嚴重的城市排行榜，台灣空氣最差的城市是高雄，在全球排530名。高雄市環保局今天澄清，俗稱「空氣盒子」的空品監測微型感測器數據，僅能作參考用，真正要了解當地空品，還是應以每個國家官方所設的監測站數據為主，錯誤數據會影響城市發展，高雄市為全國改善率最高的地區，已非全國空品最糟的城市。

國外團體公布去年全球空氣污染最嚴重的城市排行榜，高雄市排名第530名。高雄市環保局長袁中新表示，這個排名應該是根據PM2.5(細懸浮微粒)自動測站測值，但最終還是要回歸到「法定」標準方法，即手動測站測得的PM2.5數據，作為判斷空氣品質好壞的標準。

袁中新表示，無論是手動或自動測站，近年來高雄市都有大幅改善，高雄市107年PM2.5手動測站年平均值已降至21.7微克/立方公尺，較106年的24.6微克/立方公尺下降12%，為全國改善率最高的地區，已非全國空品最糟的城市。

依環保署的資料，高雄市環保局製作的「107年各縣市PM2.5手動監測結果」，濃度排名最高的依序是雲林縣、嘉義市、台南市、金門縣、嘉義縣，高雄市排名第六。

環保局指出，高雄市由於產業結構及地形、氣象條件的影響，每年冬季東北季風時節，空氣汙染物容易累積。但近年積極推動空汙改善計畫，PM2.5濃度持續改善。依據環保署手動測站監測結果，年平均濃度從106年的24.6微克/立方公尺，降至107年的21.7微克/立方公尺，改善率為12%，在各縣市中排名第一。而自動測站降幅也由27.5微克/立方公尺降至24.7微克/立方公尺，改善率為10%。