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這款冰淇淋你捨得吃？老司機才會去的商圈巷弄隱藏美食！

2019-03-06 15:18聯合新聞網 文／網路溫度計提供

次放假總是不知道能去哪裡玩，最後只好在家打電動？在台灣，其實有很多功夫深厚的美食店家，隱藏在熱鬧商圈的巷弄中，放假就算無法飛出國，起碼要吃頓美食，打卡炫耀一下吧！透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的熱門關鍵字分析，網友談到「商圈」、「老街」，最常出現的關鍵字就包括了美食、料理、夜市、甜點等，到底有哪些網友認證，帶動商圈人氣的隱藏名店呢？小編告訴你！

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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【台南國華友愛商圈】

國華友愛商圈位在台南的中正路，是台南市歷史最悠久業市集，集結許多府城傳統美食，屬於新舊文化交融的地方。國華友愛新商圈就像台北西門町，除了有長輩找回憶的百年老店，也有年輕人最喜歡、充滿創意的潮流店家！國華友愛也有許多友善設施，帶著小朋友來也方便喔。

Corner_Cone酷礦美式手作霜淇淋

這到底是食物還是藝術品？看到這款冰淇淋，哪有少女會抵擋得住！corner_cone的手作冰都有超可愛的造型，米奇、米妮、小豬、維尼，有誠意到讓人捨不得吃！

國華商圈還有最近很夯的日式厚鬆餅-「王子神谷 舒芙蕾」、會牽絲的「王氏富屋金蕉條雞蛋糕」都值得一嘗！

【南庄桂花巷商圈】

環境相當整潔，還擁有古早味道的桂花巷，已成為外來遊客熟悉的南庄老街。桂花幾乎就是南庄的代表性植物，桂花釀則是當地的特產；來到南庄的街上，有不少店家都會販賣桂花釀，香甜的滋味，和果糖、蜂蜜類似的吃法，更有獨特的香氣與天然的內涵。

桂花心語

位在老街閣樓上的甜點小店「桂花心語」，招牌餐點《桂花熝湯臍》有紅麴、芝麻、綠茶、南瓜等不同口味，搭配黑糖薑汁， 甜中帶辣！

除了湯圓，南庄的「Chu是。雞蛋糕」有整顆滿滿草莓卡士達的期間限定雞蛋糕，草莓控必朝聖！另外也有超人氣伴手禮「丈母娘的豆干」，現滷的50元豆干更是高CP值的選擇。

【雲林西螺延平老街商圈】

有獨特魅力的西螺延平老街，有許多巴洛克的建築，像是福興宮、廣福宮、阿善師武術、振文書院等，將老街的內涵完整保留下來。當地的特產是醬油和西螺米，沿路都是黑豆香。

瑞春醬油觀光工廠

整排大大的醬油缸已經成為民眾到延平老街必訪的一景，除了可以拍網美照，醬油口味的冰淇淋也必吃！

來到延平老街也一定要吃名店「三角大水餃」，外型像是放大版的水晶餃，相當特別。用純糯米製成的「西螺麻糬大王」也是許多遊客必買的小吃

【台北市晴光商圈】

晴光市場是 40 年代美軍顧問團駐防時期，美國軍人的休假娛樂場所。顧問團撤離後，晴光市場以往熱鬧，轉型為觀光夜市，聚集了許多台灣傳統美食，周邊的人潮也吸引不少名店進駐。

就愛豐盛號

被列為十大台北必吃早餐的就愛豐盛號，在士林的本店常吸引饕客排隊朝聖！去年就愛豐盛號的二號店也正式開幕了，地點就選在晴光商圈旁的小巷子裡！二店不但沒有這麼多排隊人潮，還有內用座位跟分店專屬餐點喔！

晴光商圈還有老字號的「張家一品香」滷味、專賣港式甜品的「双妹嘜」，許多藝人都推薦過！

【屏東東港商圈】

超彭湃、新鮮的海產、黑鮪魚是大家對東港的第一印象，屏東縣政府從2001年起舉辦「黑鮪魚文化觀光季」活動以來，「黑鮪魚文化觀光季活動」改變原有漁村產業型態，更讓黑鮪魚席捲全台，讓東港具有在地特色的魅力商圈！

葉家肉粿

來東港只知道吃生魚片、黑輪？事實上肉粿才是東港必吃的在地小吃！葉家肉粿總是有長長的排隊人龍，肉粿湯上桌，米粿搭配拌入米漿的魚湯，再放入蝦猴、香腸與香菜等配料，特殊吃法讓許多初嘗的網友驚訝，也一吃就愛上！

其實到東港必吃清單還有雙糕潤，老店「邱記雙糕潤」是以雙層頂級雪片糯米糕，夾一層黑糖，經高溫蒸炊製成，是老品牌的手工小吃。

台灣其實還有很多秘境商圈等你發掘，經濟部中小企業處舉辦的「2019 績優商圈評選」也即將開跑！還在覺得台灣沒有地方可以吃可以逛?這些「巷子內」的美食名店你都踩點過了嗎？沒有的話趕快出發！

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