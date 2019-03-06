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台南百年最少冬雨 經發局備戰：3個月僅下1.5毫米

2019-03-06 14:52聯合報 記者謝進盛╱即時報導

因應台南百年最少冬雨，台南市政府經發局邀集業者備戰。圖/台南市政府經發局提供
因應台南百年最少冬雨，台南市政府經發局邀集業者備戰。圖/台南市政府經發局提供
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冬雨不佳，最近3個月大台南僅下1.5毫米，面對台南百年最少冬雨，水情日益吃緊 ，台南市政府經發局積極備戰，今下午邀集業者開會商議相關節水措施，經發局說，目前大台南水情雖仍在正常燈號，但一定要未雨綢繆因應。

台南冬季降雨少，自去年12月以來，3個月僅下了1.5毫米，創下台南觀測站百年紀錄以來最少雨量的冬季，昨晚台南終於降雨，也以僅以北門區約16毫米最多，山區水庫上游集水區降雨平均都不到5毫米，水情日趨嚴峻。

台南市政府經發局下午召集業者商議相關節水措施，專門委員徐國清說，為避免旱災影響民生經濟，市府目前已未雨綢繆，嚴密監控台南水情狀況，呼籲市民共同節約用水，避免進入減壓供水等疑慮。

另依據經濟部水利署統計，目前曾文水庫尚有3成、烏山頭水庫尚有7成多蓄水率，兩水庫約2億3千400萬噸，另南化水庫儲水量也有4541萬噸，蓄水率達49.6％，預計5月底前可穩定供應台南地區民生用水。

經發局說，南部尚無明顯雨勢，雨量極端偏少，水情稍緊，但如果持續未能獲得足夠降雨量，將使台南水情更加嚴峻，市長黃偉哲指示市府各局處應提早啟動節水措施，預為因應，也呼籲市民、產業加強節約用水。

目前市府已提早啟動節水措施，預為因應，包含加強機關學校節水、抗旱水井整備及開放水資源回收中心回收水取用次級用水。

另外，產業用水部分，建議企業強化用水管控，引入高效率低耗水製程，並力行製程用水回收再利用；市府亦持續針對用水大戶進行節水診斷輔導並針對加油站洗車業者、大賣場商圈及店家等進行節水宣導。市府呼籲各加油站洗車業者、用水大戶、大買場商圈及店家等廠商共體時艱。

因應台南百年最少冬雨，台南市政府經發局邀集業者備戰。圖/台南市政府經發局提供
因應台南百年最少冬雨，台南市政府經發局邀集業者備戰。圖/台南市政府經發局提供
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因應台南百年最少冬雨，台南市政府經發局邀集業者備戰。記者謝進盛/攝影
因應台南百年最少冬雨，台南市政府經發局邀集業者備戰。記者謝進盛/攝影
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南化水庫雨量
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