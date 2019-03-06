肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



61歲女子因為皮膚有腫塊而到皮膚科就醫，但發現竟然是肺癌轉移，全身有包括肺部、腦部、骨頭、皮膚、胃都有腫瘤，病灶超過15個， 醫師表示肺癌常見會有轉移情況，但是第一次發現就有這麼多轉移情況的並不多，患者目前仍然在治療中，醫師提醒肺癌預後不佳，要特別注意轉移的情況。

這名患者之前在頭皮跟左側腹股溝有皮膚腫塊，她到皮膚科診所接受切片檢查，但情況仍未好轉，轉到成大就醫，因為同時有右側胸部悶痛的症狀，醫師胸部X光檢查之後，發現右下側有腫瘤合併有肋膜積水，而且腫瘤已經侵犯到胸壁。

檢查過程中不僅發現有肺腺癌 ，皮膚的腫塊也是肺腺癌轉移造成，患者在住院的過程中，因為胃痛血便接受胃鏡檢查，發現有胃潰瘍，切片後也證實是肺腺癌轉移。

醫師為她做正子攝影檢查， 檢驗的影像讓醫師嚇了一跳， 全身病兆顯而易見的就有15處，其他還有零零星星的小轉移，「 影像到處都是還以為是機器故障」。

雖然目前肺腺癌有標靶藥物，但是這名患者經過基因檢測，並不適合使用，目前仍在接受傳統的化學治療中。

患者與家人也都很難接受，原本以為只是皮膚的小問題，卻竟然是肺癌末期。

成大醫院胸腔內科醫師林建中表示，肺癌因為早期症狀不明顯，過去75%的患者發現時都已經是3、4期的中晚期，而且因為肺癌細胞容易透過血液、淋巴擴散到其他器官或組織，約有一半的患者在發現時都已經有除了肺之外一到兩個器官轉移的情況。

他表示，最常見的遠端轉移包括腦部、頭部、肝臟、腎上腺、淋巴結等，但是偶爾也會看到轉移到腎臟、胃、卵巢等少見個案。

像是曾經有患者因為肚子漲氣就醫，發現是腸阻塞，結果證實是肺癌罕見的轉移到小腸。

林建中表示，由於肺癌容易轉移，醫師在檢查時會特別注意，但是有些患者在發現身上其他部位疼痛，因為未聯想到是肺癌轉移，而沒有告訴醫師，延誤治療時機。