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連假多微整熱 這些細節要注意

2019-03-06 14:19聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

才剛休完228連假，緊接著下個月又有清明連假。今年連假多，也掀起醫美微整熱潮。開業整形外科醫師何格彰表示，長假前後微整形的需求較多，今年約會比平時增加二至三成左右，許多愛美女性會利用長假徹底大改造，但還是要提醒民眾微整形前有許多注意事項，做好措施才能讓自己煥然一新。

何格彰表示，醫學美容仍屬醫療行為都有其醫療風險，就算是低侵入性的治療方式，也都須有一定的休復期，以常見的玻尿酸注射為例，通常用在夫妻宮、淚溝、蘋果肌、法令紋等部位的填補，可以讓五官更立體美觀，進行玻尿酸注射後的頭幾天可能會有輕微紅腫或淤青，注射後7天內避免泡湯、游泳或三溫暖，洗臉時務必輕柔，勿大力按壓，並於療程後一週回診追蹤。

玻尿酸等臉部填充劑，也須注意有可能造成的併發症，其中最嚴重和最需要防範的就是「血管內注射」，「血管內注射」有可能導致血管阻塞造成皮膚和組織的壞死，甚至造成眼睛失明的風險，因此建議想要施打玻尿酸的民眾尋求熟悉臉部解剖構造的專業醫師，並且使用鈍針施打、注射前回抽確認無回血，都有助於提升施打玻尿酸的安全性。

對於想要撫平皺紋和瘦臉需求者，通常會選擇肉毒桿菌素注射的治療，但由於肉毒桿菌素在注射後需要一段時間才能發揮作用，通常在注射後的3至5天後，肉毒桿菌素才會漸漸發揮作用，大約在注射後的1至2週達到顯著效果，另外需注意在注射肉毒桿菌素後的4小時內避免平躺，不可按摩治療部位及劇烈運動，以免藥物擴散造成副作用。

●民眾利用長假進行微整形不可不知注意事項

何格彰表示，利用長假進行微整形者，在享受假期之餘很容易就疏於照顧，通常是因為通宵熬夜、煙酒、刺激性飲食等，造成微整形後的復原情形延宕。因此，整形外科何格彰醫師建議有計畫利用長假微整形的民眾，一定要預先規畫休復計畫。另外，也特別提醒民眾，進行治療前務必做好審慎的評估，不要盲從低價促銷的醫療廣告，勿因小失大，導致非預期的傷害與風險。何格彰醫師以下幾項提醒大家長假進行微整形注意事項，：

1. 術前充分與專業醫師溝通，了解治療的內容與休復時間。

2. 術後1週內避免高溫環境例如泡溫泉。

3. 術後應多休息切勿熬夜、抽煙、喝酒。

4. 理性選擇合宜的醫美項目，面對過於低價的療程，更應謹慎小心。

今年連假多，不少愛美民眾利用連假微整。何格彰醫師（右）提醒微整前後仍有一些必須注...
今年連假多，不少愛美民眾利用連假微整。何格彰醫師（右）提醒微整前後仍有一些必須注意的細節。圖／何格彰醫師提供
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