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環保材料新革命！魷魚也有機會成為海洋救星？

2019-03-07 15:51聯合新聞網 食力Foodnext

撰文／編輯部

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每年大約有百萬噸的塑膠垃圾流入海洋，造成海洋生物及生態系統的危害，但同樣的海洋也可能會是減少塑膠汙染的關鍵！2019年2月21日發表於Frontiers in Chemistry的報告指出，「魷魚（Squid ）中的蛋白質」有機會作為可持續性使用的塑膠替代品。

魷魚齒環蛋白 成為未來環保材料潛力股

看起來軟軟的魷魚，到底是哪個部位能成為堅硬塑膠的替代品呢？賓夕法尼亞州立大學（Pennsylvania State University）的工程科學與力學教授、美國海軍局青年研究員獎獲獎者Melik Demirel發表於Frontiers in Chemistry的報告指出，事實上，魷魚於狩獵時會利用其觸腕上的吸盤以抓取獵物，而這些吸盤具有鋒利的「齒環」可將食物牢牢地固定住。這些齒環的蛋白質近似於絲狀，在過去幾年裡也成為令人感興趣的科學主題。

具生物分解特性 或能解決塑膠微粒污染問題

Melik Demirel與他的研究團隊發現到，利用這些魷魚齒環（Squid Ring Teeth 簡稱SRT）蛋白所製造的材料除了具有較高的彈性、可彎性與強度外，其可自行復原與導電的性能，在未來新科技的應用上也極具潛力。更重要的是，這些利用SRT蛋白所製成的材料具有可生物分解的特性，在解決塑膠微粒所造成的海洋污染上可能成為一大關鍵。

研究團隊進一步以SRT蛋白製作的纖維、塗料與3D物件雛形進行試驗，發現以SRT蛋白作為塗料的布料其耐磨特性與一般布料相比也較為良好。若未來能透過SRT蛋白製造具有可抵抗洗滌損壞的可回收布料，便可減少最終被沖刷進入海洋的衣服微纖維量，並有效改善塑膠微粒污染，避免塑膠微粒透過海洋污染進一步進入食物鏈。

現階段生產成本較高 仍須技術更新

在材料科學工程鑽研多年的Melik Demire也表示，「身為一名研究聚合物的科學家，我也希望能盡可能的減少塑膠污染的發生，並創造環境的永續。」雖然目前現階段SRT蛋白除了可以用魷魚作為原料提取外，也可於實驗室中以基因工程技術利用細菌直接做生產，這表示其製造甚至可以不需要使用到任何魷魚，可以糖、水和氧氣做為主要原料大量發酵生產，但他也承認，現階段合成SRT蛋白質的生產成本每公斤至少100美元，因為過於昂貴而難以量產，因此希望透過投入更多研究，努力降低價格至十分之一，好讓天然素材儘早取代塑膠的使用。

【延伸閱讀】

東協各國皆禁塑膠袋 新加坡卻堅持走自己的路

餐具減塑給發明家的大考驗！餐具不只要可食用、還要更美味！

禁用塑膠吸管遠遠不夠 減塑工程2.0得從生產到回收全面思考

【參考資料】

Could squid protein be an eco-friendly answer to our plastic problem?

塑膠微粒餐具吸管
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