壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



58歲鄭姓男子平時有舉啞鈴勤練胸肌的習慣，身材壯碩，胸肌發達，覺得有成就感，去年初左乳有硬塊急速變大，他不敢就醫，也不好跟家人講，直到去年4月洗澡時，腫塊破裂出血急診，進一步就診確診是罹患乳癌三期。他說，從無法接受到積極治療，在一堆女病患前恨不得即刻在世上消失，左乳還切除，心裡的煎熬更勝女病患，還好有妻女、朋友的鼓勵支持下走出來。他建議，男子有可能罹乳癌，若摸到胸部有硬塊，應積極接受治療，不要拖延。

中國醫藥大學附設醫院乳房醫中心顧問醫師吳建廷說，台灣男性乳癌患者年增約40到50例，約是女病患的1／300，也因為這樣男病患經常忽略和延誤，通常腫瘤已大到超過4公分才確診，比起女病患摸到1.5至2公分就會察覺有很大不同；猶其男病患在治療過程中處在一堆女病患中心理壓力更大。

鄭姓病患說，他因為左側乳房下方有硬塊突然變大，因難以啟齒，直到去年4月洗澡時硬塊突然噴血，止血也止不住，才到醫院掛急診，當時以為只是一般硬塊，止血後返家，又噴血，他是在第三次急診時，覺得瞞不住家人，才向外科求診，沒想到確診為腫瘤，而且是轉到乳房外科竟然已是乳癌，腫瘤已大到8.1公分，且已有淋巴轉移，確診當下如晴天霹靂，無法置信，他也曾不斷問自己「為什麼是我」。

吳建廷說，由於鄭先生腫瘤已過大接受化學注射治療，化學治療搭配標靶治療，以縮小腫瘤到2至3公分，去年8月再進行手術，預計5月就會完成治療。