教育部將放寬準公共私幼收費及薪資規定？ 托盟說不

2019-03-06 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



行政院推動準公共化托育政策，但私幼業者以「虧錢」為由反彈，迫使教育部擬於本月底放寬規則。對此，托育政策催生聯盟表示，準公共私幼的教保人員薪資比起公幼或非營利幼兒園低甚多，若再調降薪資、增收托兒費，無助收托品質。呼籲政府不應隨意修改政策，另應衝高公托和非營利幼兒園數量，把錢花在刀口上。

托盟發言人王兆慶指出，準公共化政策規定教保人員薪資第一年至少29K，3年後必須加薪到32K，但上路不到半年，卻發現私幼業者卻利用該規定，變相壓低教保人員薪資。

私幼業者怎麼操作？王兆慶舉例，為求符合29K標準，業者把年終獎金也包裹在月薪29K內；若老師請假一天、半天或事假，全勤獎金也會從29K中扣錢。另也有業者要求，幼兒招生滿額才有人頭獎金達29K，孩子離開就沒獎金了。

此外，準公共化的合作要件之一，為最近一期基礎評鑑之評鑑結果，全數指標皆通過。

但是近年卻有通過基礎評鑑的私幼違規，例如2016年某高知名度連鎖幼兒園被檢舉超收一倍的小孩人數，在台北市有三家園所共被罰150萬元。去年也發現高雄一家幼兒園，竟把兩間教室借給補習班違規使用。

王兆慶感慨，私幼業者儘管加入準公共化機制，卻不改私人營利本質，幼保人員薪情不樂觀，政府又難管控。反觀公幼及非營利幼兒園，因政府能管得住，薪資可逐年加薪，較少出現薪資巧立名目、收托加收錢或超收幼兒等亂象。

沒想到，教育部國教署1月發布新聞稿指出，今年3月底會調整準公共化標準，研議準公共幼兒園合作費用範圍。

王兆慶指出，若政府不敵政策執行壓力，而應私幼業者要求急於放寬標準，恐形成破窗效應，很可能變成政府帶頭創造低薪、血汗、易受剝削的私幼教保工，導致準公共化托育政策變質，同時影響到家長與孩子，「絕不能退讓！」

王兆慶強調，包括公幼及非營利幼兒園的「真公共」幼兒園才是台灣人民素來殷切盼望的，而不是用「準公共」以假亂真。若過去托育資源不足、是一張破網，政府應是補破網，而不是再把網子拉破。