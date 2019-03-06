憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部擬對Uber與計程車業者分業管理，規定未來Uber起租時間須以小時起跳、不得巡迴攬客等。Uber今天表示，分業管理衝擊一萬名Uber平台代僱駕駛及其家庭生計，且限制台灣300萬名Uber平台使用者的權益，盼現行網路預約的租賃車代僱模式，可轉型為「網約多元小客車」。

交通部路政司表示，現行計程車跟租賃業者本來就有營業原則跟範圍，讓民眾搭乘更便利、更安全也很重要。會參考Uber建議，但業者要提出更具體的網約多元小客車方案，才知道Uber未來打算怎麼經營，也會檢核是否與計程車業務重疊。

Uber前年重回台灣市場後，與租賃車業者以代僱駕駛方式合作，引發計程車司機不滿，多次上街頭抗議。交通部日前預告修正汽車運輸業管理規則，規範小客車租賃業與Uber合作載客，明訂須以日租、時租方式計費，並以一小時為起租時數，且不得巡迴、排班接客，還要揭露車輛、駕駛人及計費方式。

Uber說，交通部修法內容都在保護台灣計程車產業，違反公平競爭且危害租賃駕駛生計。一旦實行，將衝擊威脅一萬名Uber平台代僱駕駛及家庭生計，也限制台灣300萬名Uber平台使用者自由選擇權益。

Uber建議研擬「網約多元小客車」方案，讓消費者可透過App叫計程車或租賃車，且計程車、租賃車業者和駕駛都可使用科技經營，乘客也有更多選擇。