改善婦女尿失禁困擾 中醫大新竹附醫推婦女盆底診療室

2019-03-06 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



國際婦女節前夕，中國醫藥大學新竹附設醫院「婦女盆底診療室」開張，推廣「骨盆底肌肉運動」，能預防以及治療部分尿失禁，幫助骨盆底肌肉的復原恢復彈性，改善女性頻尿漏尿問題。一名67歲的詹姓患者在四年前發現有子宮托症狀，卻一直漠視不理會，直到最近發現出血和漏尿狀況影響到生活，到中國醫藥大學新竹附設醫院求診婦產科顧問余堅忍，余堅忍給予骨盆底肌運動、電刺激、子宮托等治療，目前狀況逐漸好轉。

余堅忍表示，25歲至55歲之間婦女當中約有20％，55歲以上約有30％左右，有不同程度的尿失禁，許多婦女產後開始出現漏尿的困擾，而且隨年齡增加，尿失禁的情況會越來越明顯。骨盆底肌肉運動法是治療尿失禁和婦女骨盆鬆弛的法寶。

余堅忍表示，骨盆底肌位於骨盆腔內，外型像是一片吊床一樣，將膀胱、子宮、大腸等器官從底部托住並固定在骨盆腔內，同時尿道、陰道、直腸會經過它，因此骨盆底肌掌管著這些重要出口的開關。女性骨盆底肌會因為年紀增長、缺乏運動、懷孕分娩、體重過重等各種原因鬆弛萎縮，而鬆弛的骨盆底肌不只影響排便、排尿、與陰道等生理功能，嚴重時更要承受巨大的心理壓力與焦慮，影響人際關係和生活品質。

骨盆底肌受損最嚴重的情況下可能會造成盆腔器官脫垂，陰道壁膨出。盆腔器官脫垂具體包括：膀胱膨出（最常見）、尿道膨出、子宮脫垂、小腸膨出、大腸膨出、陰道脫垂。