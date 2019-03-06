稱能改善陰道乾癢、壞脾氣 芙婷寶違規廣告罰不怕

2019-03-06 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部食藥署今召開記者會，公布107年違規廣告監控排行榜，第一名為「台灣綠峰膠PPLs」（中），其次為「芙婷寶」（右）、「聚安堂天王補心丸」（左）。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook 國人講求速效、神效，誇大不實的廣告，看中人心，於電視購物台、電台等處偷渡違規廣告，用誇大的詞句，吸引民眾購買，衛福部食藥署今召開記者會，公布107年違規廣告監控排行榜，第一名為「台灣綠峰膠PPLs」，其次為「芙婷寶」、「聚安堂天王補心丸」，皆以依相關法令開罰，最高可罰500萬元。

食藥署企科組科長黃建隆表示，所有違規廣告都是以人性弱點出發，並以恐懼訴求的方式，吸引民眾購買，違規率第一名的台灣綠峰膠PPLs，就是看中現代人用眼過度，聲稱只要吃下該產品，就能改善所有眼疾；芙婷寶則是在購物台主持人口沫橫飛地介紹下，稱可以改善女性陰道乾癢的問題，有效可以緩解70％以上女性更年期不適的症狀；位居第三的聚安堂天王補心丸，則是針對心血管疾病的問題，聲稱瓣膜鬆掉，吃該產品就有效。

食藥署監控電子媒體包括電視、電台、網路廣告，違規的類型，食品最高，其次依序為化粧品類、藥物類。光是食藥署針對食品違規廣告去年就多達4084件，裁罰金額多達1億4000多萬。綜合去年各地方衛生局，裁處食品、藥品、化粧品的所有違規廣告，多達7111件，總裁罰金額達2億3255萬。

違規食品、藥物、化粧品廣告宣稱效能類型統計顯示，以宣傳「皮膚美容」、「減肥瘦身」、「骨骼肌肉」功效分據前3名。皮膚美容最常見的違規詞句為皮膚美白、去斑、膠原增生；減肥瘦身最常聲稱可以降低體重、校正減肥；骨骼肌肉則是常見稱預防退化性關節炎等。

食藥署企科組長許朝凱表示，民眾千萬別誤信誇大不實的廣告，違規廣告只要經查證實，食品違規可罰4萬以上、400萬以下；藥品違規可依開罰20萬元以上、500萬元以下罰鍰。若業者不斷違規，將可要求業者歇業或停業，可按次處罰到停止刊播為止。